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Военное обозрение

Американский конгрессмен подтвердил запрос из Киева на передачу советских штурмовиков Су-25

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Источник изображения: topwar.ru

Украинские власти косвенно подтвердили факт утраты основной части своих военно-воздушных сил. С целью их частичного восстановления следуют постоянные запросы в адрес стран Запада на предмет передачи для ВСУ тех или иных средств авиации. На этот раз киевский режим, как стало известно, обратился к США с просьбой передать советские штурмовики Су-25.

Такого рода информация была озвучена в американской Палате представителей, где один из конгрессменов (Дж.Кроу) заявил, что в списке от Украины на оказание военной помощи значатся и штурмовики Су-25, которые, как он выразился, «похожи на американский вариант A-10 Warthog.

По словам конгрессмена, это «список первоочередных потребностей для Украины, который сформировали сами украинские власти».

В американских СМИ, ссылаясь на чиновников, говорится, что в США из Киева пришёл запрос на передачу беспилотных летательных аппаратов, средств радиоэлектронного противодействия беспилотникам.

Ранее из Киева в США и НАТО обращались за передачей истребителей МиГ-29.

При этом пока нет данных относительно того, собираются ли США осуществлять передачу Украине средств авиации. Ранее американские эксперты отмечали, что даже если удастся осуществить поставку самолётов на Украину, то нужно учитывать две основные проблемы. Одна из них – Украине придётся определяться с аэродромами базирования. Вторая связана с тем, что в ВВС ВСУ практически не осталось лётчиков, которые эти самолёты могли бы эффективно использовать в ходе боевых действий.

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Страны
США
Украина
Продукция
A-10 Warthog
Су-25
Проекты
NATO
БПЛА
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