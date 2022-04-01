Корабль управления ТОФ "Маршал Крылов" провел учение по связи и ПВО в заливе Петра Великого в Приморье

Владивосток. 31 марта. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Корабль управления "Маршал Крылов" Тихоокеанского флота (ТОФ) прошел учение по организации связи с другими кораблями, подводными лодками, морской авиацией и наземными пунктами флота в заливе Петра Великого в Приморье, сообщает в четверг пресс-служба ТОФ.

Учение прошло в рамках плановой боевой учёбы в рамках сдачи элементов второй курсовой задачи К-2.

"Специалисты связи корабля управления отработали действия при построении устойчивой защищённой сети связи в море с передачей сигналов управления на значительные расстояния и ретрансляцию сигнала, в том числе с использованием спутниковых каналов связи. В учении было задействовано более 10 абонентов, отрабатывающих задачи плановой боевой подготовки, среди которых надводные корабли, подводные лодки, наземные пункты управления и авиация, которая была представлена противолодочными самолётами Ил-38Н", - говорится в сообщении.

Экипаж "Маршала Крылова" также прошел тренировки по противовоздушной обороне, выживаемости и морской выучке.