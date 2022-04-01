Ракетный комплекс 9К79 "Точка-У" снова в строю Вооруженных Сил России

Оригинал взят у коллеги altyn73 в Ракетный комплекс 9К79 "Точка-У" снова в строю в российской армии.

В ходе так называемой "деэскалациии на киевском и черниговском направлениях" из приграничных с Украиной районов осуществляется отвод ряда частей российских Вооруженных сил. Среди прочего на видеокадрах российских военных колонн можно заметить пусковые установки ракетного комплекса 9К79 "Точка-У" . Данный комплекс официально был снят с вооружения в 2019 г. (фактически в 2021 г.) , но военная необходимость заставила снова вернуть его в строй. Вполне вероятно в штатный состав дивизии/бригады возвращен отдельный ракетный дивизион.

источник https://twitter.com/MotolkoHelp/status/1509099435262976000

https://twitter.com/MotolkoHelp/status/1508820311621488647