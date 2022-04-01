Бронетранспортеры БТР-3 на Украине делали, перепиливая советские БТР-70

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Украинские БТР-3 пока не слишком активно применяются в ходе военных действий. За все время их продемонстрировали всего несколько раз.

Как отмечает проект "РГ: русское оружие", на начало января 2022 года эксплуатировалось примерно сто семьдесят таких бэтээров, их большая часть была в национальной гвардии.

"Тройки" являются далеко не новыми машинами - их впервые засветили более 20 лет назад, в основе лежала конструкция советского БТР-80. При разработке также использовались западные комплектующие, в частности двигатели и трансмиссия.

Производство организовали на бронетанковом заводе в Киеве. Не обошлось без скандалов, выяснилось, что корпуса изготавливаются с использованием элементов устаревших БТР-70.

Эти бронетранспортеры экспортировались в ряд африканских и азиатских государств, например в Таиланд.

Отправка такой техники за рубеж была прервана летом 2014 года, тогда из-за значительных потерь в легких колесных бронемашинах пришлось конфисковать изготовленные для инозаказчиков образцы. В настоящее время их производство по известным причинам, по всей видимости, полностью приостановилось.