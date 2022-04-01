Отряд тральщиков провел комплексное учение в заливе Петра Великого в Приморье

Владивосток. 31 марта. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Отряд из пяти базовых тральщиков Тихоокеанского флота (ТОФ) провел комплексное учение по постановке тралов, обнаружению и уничтожению условных мин в заливе Петра Великого в Приморье, сообщает в четверг пресс-служба ТОФ.

"Экипажи базовых тральщиков "БТ-114", "БТ-245", "БТ-325", "БТ-215" и "БТ-256" выполняли элементы боевой подготовки в составе корабельной тральной группы (КТГ) в рамках сдачи совместной курсовой задачи однородной группой кораблей", - говорится в сообщении.

Во время учения часть корабельной тральной группы установила мины-имитаторы, а другая искала их и выполняла траление района, чтобы суметь провести за собой корабли флота.

Кроме того, личный состав тральщиков выполнил задачи по постановке тралов в различных условиях и отработал алгоритм действий по противоминному обеспечению.