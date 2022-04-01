Эта страна поможет Европе выжить без российских нефти и газа

Sabah (Турция): новым энергетическим узлом станет Турция

Конфликт между Россией и Украиной сблизит Турцию и Германию, пишет Sabah. Есть мнение, что Анкара может сыграть "очень важную роль" в поставках нефти и природного газа в Европу, которая хочет отказаться от российских энергоресурсов.

Аналитики немецкого Фонда имени Конрада Аденауэра прогнозируют, что конфликт между Украиной и Россией сблизит Турцию и Германию. По мнению аналитиков, Турция станет ключевой страной в энергетике.

Фонд имени Конрада Аденауэра, известный своей близостью к партии "Христианско-демократический союз" Германии, подготовил доклад, в котором пришел к выводу, что Турция может сыграть очень важную роль в поставках нефти и природного газа в Европу. Турция как страна-член НАТО безоговорочно встала на сторону Украины, обратили внимание аналитики фонда. В то же время Турцию, как подчеркивается в докладе, связывают тесные отношения с Россией.

Турция – центр

Аналитики отмечают, что кризис между Украиной и Россией сблизит Германию и Турцию друг с другом. "Для Германии это будет особенно интересно с точки зрения энергетической политики. Ее стремление стать независимой от российского газа может в долгосрочной перспективе способствовать развитию южного газового коридора и использованию Турции в качестве распределительного центра, который обеспечит доступ к природному газу в Каспийском море и Восточном Средиземноморье", – говорится в докладе.

Откроются новые маршруты

Это выявит серьезные альтернативы, подчеркивают эксперты в докладе, оказавшемся в распоряжении "Сабах" (Sabah). "Потенциал импорта газа и нефти из Азербайджана, Туркмении, Ирака и в будущем Ирана не использован. Благодаря энергетическому сотрудничеству между Израилем и Турцией, которое становится все более реальным, Турция может позиционировать себя в качестве центра энергоснабжения", – отмечают аналитики. Пресса также обратила внимание на постепенно возрастающую роль Турции.