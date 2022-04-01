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РИА Новости

Минобороны оценило ситуацию в Харькове как самую критическую на Украине

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Беженка из Харькова в пункте временного размещения в посёлке Малиновка Белгородской области
Беженка из Харькова в пункте временного размещения в посёлке Малиновка Белгородской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Таисия Лисковец

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Наиболее критическая гуманитарная ситуация на сегодня складывается на Украине в Харькове, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Гуманитарная обстановка в ряде населенных пунктов, подконтрольных официальному Киеву, продолжает стремительно ухудшаться, при этом наиболее критическая ситуация на сегодня складывается в Харькове. В городе введен комендантский час", - сказал генерал.

Он подчеркнул, что местные жители, опасаясь провокаций со стороны националистов, вынуждены укрываться в подвалах. Во многих домах нет отопления, света и газа, коммунальными службами восстановительные работы не проводятся.

"В больницах гражданскому населению в медицинской помощи отказывают, лечат только военнослужащих ВСУ и боевиков территориальной обороны. Жизненно важные лекарственные препараты в аптеках отсутствуют", - сообщил Мизинцев.

По его словам, продуктовые магазины в городе работают два-три часа в день, покупателей в них практически нет, так как у многих людей просто закончились денежные средства. Оставшиеся в городе мужчины из домов не выходят – боятся, что их насильно заберут в батальоны территориальной обороны.

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Страны
Россия
Украина
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