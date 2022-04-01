"Бессмысленно использовать гранатомет в борьбе с "Кинжалами" и "Искандерами"

Эксперты объяснили, почему Лондон поставляет Киеву комплексы NLAW
Британский премьер-министр Борис Джонсон пообещал передать Киеву еще 6000 комплексов NLAW. До этого Минобороны РФ продемонстрировало видеозаписи, где российские военнослужащие получили комплексы в качестве трофеев. «Газета.Ru» разбиралась, с какой целью NLAW транспортируют на Украину.
Борис Джонсон считает, что дополнительное летальное оборонительное оружие поможет украинцам «продолжать защищать себя». Кроме того, в Лондоне обсуждают возможность передачи Киеву переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Starstreak, которые также могут подпадать под определение «оборонительного вооружения».
NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon, Облегченное противотанковое оружие следующего поколения) - совместная шведско-британская разработка. Выпускается с 2009 года, калибр - 150 мм, максимальная дальность - 800 метров.
«Это нечто среднее между обычным гранатометом и настоящим противотанковым ракетным комплексом (ПТРК). Классические ПТРК очень дорогие. Тот же Javelin стоит, судя по открытым источникам, до $250 тыс. Он эффективный, но слишком дорогой. NLAW стоит значительно меньше. Около $30 тыс. Фактически он представляет собой тот же гранатомет, но оснащенный чуть более «умным» прицелом. Он рассчитывает дальность и угловую скорость для атаки по цели, автоматически делает все необходимые поправки. Это лучше, чем простой ручной противотанковый гранатомет (РПГ). Но он не может, в отличии от ПТРК, сопровождать подвижную цель. Плюс он не так эффективен против динамической защиты», - рассказал «Газете.Ru» член Коллегии военных экспертов Сергей Белоусов.
«Мало владеть гранатометом, нужно понимать, где он будет наиболее эффективен по применению по тяжело- и легкобронированной технике. Украинских военнослужащих обучали применению NLAW с 2018 года, но эта учеба, видимо, оказалась не совсем эффективной. Важно не оружие, а тот, кто им владеет», - сказал «Газете.Ru» Леонков.
Он также отметил, что основной поражающий эффект NLAW - кумулятивная струя, которая должна прожигать броню танка.
По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, NLAW «бесполезен для ВСУ». «Российская армия проводит операцию не только танками и другой бронетехникой, но и ракетами «Искандер», «Калибрами», «Кинжалами». В борьбе с этими ударными средствами указанное поставляющееся вооружение просто бессмысленно», - считает эксперт.
Литовкин считает, что поставки на Украину - способ для Великобритании избавиться от своего старого или неэффективного вооружения. С ним согласен и Сергей Белоусов.
«NLAW в отличие от Javelin и Stinger не имеет какой-то грандиозной репутации. О его эффективном применении в последних конфликтах почти не говорили. Ни в Сирии, ни в Ливии, ни в других местах. Это не слишком эффективное и бюджетное оружие. Его поэтому и отправляют на Украину. Мы не знаем при этом финансовых аспектов этих поставок. NLAW производится оборонным подразделением компании SAAB - это Bofors Dynamics.
- заключил Белоусов.
Ирина Альшаева