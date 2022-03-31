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Летающая обсерватория SOFIA прекратит работу в 2023 году

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Летающая обсерватория SOFIA прекратит работу в 2023 году
Летающая обсерватория SOFIA прекратит работу в 2023 году.
Источник изображения: NASA

План федерального бюджета NASA на 2023 финансовый год не предусматривает дальнейшее продолжение работы летающей стратосферной обсерватории SOFIA и закрытие проекта в 2023 году. Подобное решение принято из-за дороговизны ежегодного обслуживания проекта и недостаточным уровнем научной продуктивности, сообщается на сайте Space.com.

SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy) — стартовавший в 2010 году совместный проект NASA и Германского центра авиации и космонавтики. Обсерватория представляет собой 2,5-метровый телескоп-рефлектор, оснащенный семью научными приборами и установленный в задней части модифицированного самолета Boeing 747SP. Благодаря тому, что самолет летает на высотах 12−14 километров в стратосфере Земли, появляется возможность вести наблюдения в большей части инфракрасного диапазона волн, который мало доступен для наземных телескопов из-за поглощения излучения водяным паром в нижних слоях земной атмосферы.

Круг научных задач SOFIA достаточно обширен — обсерватория ведет наблюдения за областями звездообразования и межзвездной средой Млечного Пути, объектами Солнечной системы, экзопланетами, остатками сверхновых и центрами других галактик, содержащих черные дыры. В частности, SOFIA нашла молекулы воды в кратере на видимой стороне Луны и доказала наличие молекулярных ионов HeH+, которые были первыми молекулами во Вселенной, в космическом пространстве.

В 2019 году независимая комиссия NASA пришла к выводу, что обсерватория, работа которой обходится в 85 миллионов долларов в год, за первые 5 лет работы давала материал в среднем на 21 научную статью в год, что делает ее одним из наименее продуктивных телескопов в мире. В феврале 2020 года администрация Дональда Трампа предложила закрыть проект из-за его неэффективности, однако этого не произошло. Однако в ноябре прошлого года был опубликован новый Десятилетний астрофизический обзор NASA, в котором рекомендовалось свернуть программу уже в 2023 году — обсерватория не показала увеличения эффективности своей работы до уровня, соизмеримого с ее стоимостью. Такое решение было подвергнуто критике со стороны команды проекта, которая была против завершения работы.

28 марта 2022 года Белый дом представил план бюджета NASA на 2023 финансовый год. В нем отсутствуют планы выделения финансов на продолжение работы SOFIA, однако предлагается финансирование для упорядоченного закрытия проекта в следующем году в соответствии с рекомендациями научного сообщества. Отмечается, что годовой бюджет проекта является вторым по величине среди астрофизических программ, однако научная продуктивность несоизмерима с другими крупными научными миссиями.

Ранее мы рассказывали о том, как SOFIA заглянула внутрь звездной колыбели и связала выравнивание частиц космической пыли с поглощаемым ими излучением.

Александр Войтюк

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Луна
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