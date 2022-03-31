У российских электромобилей Evolutе заявлен высочайший уровень локализации. Первый рекламный ролик Evolutе

Частная компания «Моторинвест» опубликовала первый рекламный ролик новой линейки российских электромобилей, которые будут выпускаться под брендом Evolutе.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что к моменту окончания срока действия СПИКа уровень локализации продукции достигнет 5000 баллов. Это выглядит удивительно, учитывая следующие данные: в 2021 году локализация UAZ Patriot составляла 2209 баллов, Renault Duster — 2149 баллов, Lada Vesta — 3200 баллов, Lada Granta — 3280 баллов. То есть даже в российских моделях всегда было очень много импортных деталей.

Ранее Минпромторг РФ, правительство Липецкой области и компания «Моторинвест» подписали специнвестконтракт (СПИК) по внедрению технологии производства экологически чистых городских транспортных средств на базе тяговых электродвигателей под брендом Evolute.

Компания планирует выпустить пять моделей электромобилей Evolute (седан, минивен и три кроссовера) в партнерстве с китайским машиностроительным концерном Sokon Group. Подробности о характеристиках автомобилей мы публиковали на этой неделе.

Планируемые инвестиции компании «Моторинвест» превышают 13 млрд рублей за 11 лет. За время реализации проекта будет произведено более 242 тысяч электромобилей пяти моделей. Такое заявление сделал глава Минпромторга Денис Мантуров. Заявление кажется странным, потому как обычно говорят о годовой производительности завода. Вероятно, речь идёт о количестве машин, которые будут выпущены с учётом первоначальных инвестиций за 11 лет. Мы будем следить за развитием событий.