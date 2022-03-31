Войти
ixbt.com

У российских электромобилей Evolutе заявлен высочайший уровень локализации. Первый рекламный ролик Evolutе

139
0
0
Evolutе
Evolutе.
Источник изображения: industry-hunter.com

Частная компания «Моторинвест» опубликовала первый рекламный ролик новой линейки российских электромобилей, которые будут выпускаться под брендом Evolutе.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что к моменту окончания срока действия СПИКа уровень локализации продукции достигнет 5000 баллов. Это выглядит удивительно, учитывая следующие данные: в 2021 году локализация UAZ Patriot составляла 2209 баллов, Renault Duster — 2149 баллов, Lada Vesta — 3200 баллов, Lada Granta — 3280 баллов. То есть даже в российских моделях всегда было очень много импортных деталей.

Ранее Минпромторг РФ, правительство Липецкой области и компания «Моторинвест» подписали специнвестконтракт (СПИК) по внедрению технологии производства экологически чистых городских транспортных средств на базе тяговых электродвигателей под брендом Evolute.

Компания планирует выпустить пять моделей электромобилей Evolute (седан, минивен и три кроссовера) в партнерстве с китайским машиностроительным концерном Sokon Group. Подробности о характеристиках автомобилей мы публиковали на этой неделе.

Планируемые инвестиции компании «Моторинвест» превышают 13 млрд рублей за 11 лет. За время реализации проекта будет произведено более 242 тысяч электромобилей пяти моделей. Такое заявление сделал глава Минпромторга Денис Мантуров. Заявление кажется странным, потому как обычно говорят о годовой производительности завода. Вероятно, речь идёт о количестве машин, которые будут выпущены с учётом первоначальных инвестиций за 11 лет. Мы будем следить за развитием событий.

Права на данный материал принадлежат ixbt.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Минпромторг РФ
УАЗ-Патриот
Персоны
Мантуров Денис
Похожие новости
24.08.2020
Назло Америке: Россия поставит Турции второй полк С-400
27.04.2020
Испытания танков «Армата» в Сирии стали легендой
03.07.2019
Цена, гибкость и самостоятельность – доводы российского ЗРК
06.12.2017
Тяга на большие деньги
07.04.2017
Вернуть в исходное
16.05.2016
Реанимация Ту-324: исправит ли Путин диверсию Касьянова и Немцова?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.03 02:47
  • 4
Шойгу назвал новый самолёт-радар А-100 носителем модернизационного потенциала на несколько десятилетий вперёд
  • 31.03 02:30
  • 1
Армения опровергла участие своих истребителей Су-30СМ в боях на Украине
  • 31.03 02:14
  • 1
Минобороны опровергло заявление Зеленского об ударах ВС России по Умани
  • 31.03 02:11
  • 1
Мединский: Украина заявила о готовности выполнить принципиальные требования России
  • 31.03 02:03
  • 32
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 30.03 23:03
  • 9
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 30.03 22:38
  • 21068
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.03 18:22
  • 164
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 30.03 17:41
  • 3
Американская пресса со ссылкой на Пентагон: Применение ракет ВС РФ на Украине побило рекорды США
  • 30.03 11:56
  • 0
Мишустина попросили загрузить промышленные предприятия госзаказом
  • 30.03 10:05
  • 47
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 30.03 06:29
  • 4
Патрушев заявил, что у России нет цели сменить власть на Украине
  • 29.03 22:45
  • 2
ВКС РФ сбили за сутки пять самолетов украинских ВВС
  • 29.03 15:54
  • 132
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 29.03 15:52
  • 14
«У нас есть прямое указание президента Путина - нужна сухопутная версия «Калибра»