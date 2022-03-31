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Техкульт

Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал»

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АРК Кинжал


В историю 18 марта 2022 года войдет, как день первого применения гиперзвукового оружия. В ходе специальной военной операции дальний перехватчик МиГ-31 ВКС России уничтожил гиперзвуковой ракетой «Кинжал» подземное хранилище авиационных боеприпасов ВСУ в Ивано-Франковской области.

В советское время, будучи местом хранения ядерных боеприпасов, «Объект 711» был вырублен в горных породах на глубине нескольких десятков метров. На видео, заснятом с беспилотника в режиме замедленной съемки, видно, как «Кинжал» вертикально врезается в наземную часть сооружения, после чего через мгновение происходит детонация боеприпасов, скрытых в толще земли. Как позже пояснил представитель МО РФ, заглубленный объект вначале был буквально «прошит» за счет гигантской кинетической энергии «Кинжала», летящего со скоростью 10 Махов, после чего уже внутри объекта произошел подрыв боевой части.

На пути к гиперзвуку

Гиперзвуковой «барьер» начинается с пяти Махов — от 5400 до 6130 км/ч в зависимости от высоты полета гиперзвукового летательного аппарата (ГЗЛА). Первой его преодолела немецкая Фау-2, разгонявшаяся на завершающем участке полета до 6120 км/ч. В 60-е годы в США был разработан экспериментальный ракетоплан Х-15, стартовавший с внешней подвески СБ В-52. В 1967 году он смог достичь 6,7 Махов.

Немецкая ракета ФАУ-2

Помимо Х-15 в годы Холодной войны американцы пытались воплотить в жизнь несколько подобных программ, в частности, Dyna-Soar (1957-1963 г. г.) и Rockwell X-30 (80-е годы). Советским ответом стал гиперзвуковой самолет «Спираль», однако в начале 70-х проект был закрыт. Та же участь постигла и американские программы. Причина всех неудач — отсутствие на то время необходимых технологий в решении двух главных проблем. Первая — перегрев корпуса при полете на гиперзвуке, из-за чего «жизнь» ГЗЛА того времени измерялась несколькими минутами.

Американский ГЗЛА Х-15

Вторая глобальная проблема — двигатель. ТРД не приспособлен для таких скоростей. Оптимальный вариант — прямоточный реактивный двигатель (ПРД), который, запускается при скорости не меньше 5 Махов, поэтому для него требовался специальный разгонный блок. Как следствие, в 80-90-е годы гиперзвуковая тема вынужденно «взяла тайм-аут».

Первые успехи гиперзвука

В начале 2000-х гиперзвуковая гонка возобновилась с новой силой. В 2001 году США испытали ГЗЛА Х-43 с ПРД. Потребовалось 13 лет, чтобы он достиг скорости свыше 11000 км/ч на высоте 33,5 тыс. метров.

Проект советского ГЗЛА «Спираль»

В 2009 году начались испытания гиперзвукового аппарата Boeing X-51A Waverider. Его личный «рекорд» — 5,1 Маха на высоте свыше 20 тыс. метров. В России также велись разработки в рамках проектов «Холод», «Игла» и «Клипер». Свои гиперзвуковые проекты разрабатывали Германия, Китай, Великобритания и Австралия. Очевидно, что работы по гиперзвуковой тематике в этих странах проводились в условиях строгой секретности и, как оказалось, без особых успехов. В частности, американские опытные ГЗЛА по-прежнему сгорали в атмосфере.

Тем временем в России

Шесть лет назад в российских СМИ появилась информация об успешном испытании гиперзвукового блока для МБР. Тогда Минобороны оставило ее без комментариев. О чем идет речь стало понятно из текста послания президента РФ к Федеральному Собранию 1 марта 2018 года, в котором В. В. Путин сообщил о поступивших в Российскую армию новейших видов вооружений и среди них ракетный комплекс «Авангард», оснащенный управляемым гиперзвуковым боевым блоком и авиационный ракетный комплекс (АРК) «Кинжал» с аэробаллистической ракетой 9-А-7660.

АРК Кинжал

Главная особенность новинок состоит в том, что они уничтожают цели не только мощностью своей БЧ, но и колоссальной кинетической энергией за счет гиперзвуковой скорости. У «Авангарда» она составляет 27, а у «Кинжала» 10 Махов. О том, что это не «мультики» и тем более не «фейк», как настойчиво утверждали многочисленные скептики и недоброжелатели, весь мир убедился 18 марта.

АРК «Кинжал» с аэробаллистической ракетой 9-А-7660

Уже само понятие — «аэробаллистическая ракета» предполагает сочетание авиационной и наземной баллистической ракет, поэтому вполне логично, что в создании «Кинжала» приняли участие специалисты двух ведущих предприятий ВПК в этой области — концерна «Тактическое ракетное вооружение» и коломенского КБ Машиностроения, хорошо известного своим РК «Искандер-М».

Местом развертывания «Кинжала» в 2018 году стала авиабаза Ахтубинск в ЮВО. В качестве его основного носителя был выбран дальний перехватчик МиГ-31. В перспективе ими могут стать дальний бомбардировщик Ту-22М3 и многоцелевой истребитель Су-57. Как и все авиационные ракеты 9-А-7660 предельно компактна — она твердотопливная, одноступенчатая с неотделяемой БЧ, ее корпус имеет специальное теплозащитное покрытие в сочетании с малозаметностью. После отделения от носителя ракета переходит на баллистическую траекторию. При подлете к цели на основе данных радиолокационных средств и систем навигации осуществляется коррекция полета. Цель поражается вертикально.

В полете 9-А-7660 полностью автономна с коррекцией по данным ГЛОНАСС, системы экстремальной навигации и радиолокационной карты местности.


Тактико-технические характеристики (ТТХ) комплекса


Данные ракеты 9-А-7660
Диаметр корпусане менее 900 мм
Массане менее 4000 кг
Масса неядерной боевой части500 кг
Скорость максимальнаядо 10 М
Дальность действия комплексаоколо 2000 км
КВО вероятно 1.5-5 м
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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Австpалия
Великобритания
Германия
Китай
Россия
США
Продукция
Авангард РК
Искандер
Кинжал БР
Кинжал ЗРК
Клипер
МиГ-31
ПАК ФА
Ту-22М
Компании
Boeing
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
X-43
X-51A
БПЛА
ГЗЛА
ГЛОНАСС
Ядерный щит
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