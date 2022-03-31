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Деловая газета "Взгляд"

Минобороны: Установлены лица, участвовавшие в создании биооружия на Украине

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Источник изображения: кадр из видео

Выявлены участвовавшие в создании компонентов биологического оружия на Украине лица, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"В результате изучения новых материалов российскими экспертами войск радиационной, химической и биологической защиты выявлены конкретные должностные лица, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия", – цитирует Конашенкова ТАСС.

Этими лицами оказались начальники подразделений и сотрудники Минобороны США и основных компаний-подрядчиков ведомства. "Как показывают идущие журналистские расследования в западной прессе, данные компании были напрямую связаны с сыном действующего президента США Хантером Байденом", – сказал представитель министерства.

Он отметил, что полученные Минобороны документы говорят о том, что Киев планировал применять беспилотники для распыления смертельно опасных веществ.

"Особый интерес представляют документы, свидетельствующие о планах применения киевским режимом беспилотных летательных аппаратов, способных нести и распылять смертельно опасные вещества", – подчеркнул Конашенков.

Минобороны продолжит изучать полученные от сотрудников украинских биологических лабораторий документы о секретной военно-биологической деятельности США на Украине.

В четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что инвестиционный фонд Rosemont Seneca Thornton, которым руководит Хантер Байден, сын действующего американского президента, а также Фонд Сороса причастны к финансированию биолабораторий на Украине.

Во вторник Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине. 17 марта Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.


Алексей Дегтярев

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