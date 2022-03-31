В МО РФ заявили о выполнении задач на киевском и черниговском направлениях

На киевском и черниговском направлениях проводится плановая перегруппировка войск, основные задачи Вооруженных сил России там выполнены. Об этом 30 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

Отмечается, что перегруппировка проводится с целью «активизации действий на приоритетных направлениях и завершения операции по освобождению Донбасса».

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Дислокация российских вооруженных сил связана с окончанием первой части спецоперации, заявили в Минобороны. Задачей войск было сконцентрировать свои силы, средства, ресурсы и боевую технику для удержания больших населенных пунктов на этих направлениях, включая Киев, и взять города без штурма во избежание потерь среди гражданского населения, говорится в сообщении ведомства.

Украинским формированиям нанесли поражение, которое не позволило им использовать свои силы на главном направлении ВС РФ, в том числе и в воздушном пространстве. Данная цель по завершении первого этапа были достигнуты, заявили в МО.

«В отсутствие притока свежих сил противника из западных и центральных регионов Украины, путем профессиональных военных действий, используя завоеванное абсолютное превосходство в воздухе, также используя современные высокоточные средства поражения, — создать все необходимые условия для проведения завершающего этапа операции по освобождению народных республик Донбасса», — заявил Конашенков.

Он добавил, что удалось взять все основные линии коммуникаций, снабжения и подхода резервов. Ликвидированы системы ПВО Украины, аэродромная инфраструктура, крупнейшие военные склады, центры подготовки и сосредоточения приехавших на Украину солдат из других стран.

Вооруженными силами РФ продолжается зачистка от украинских военных населенного пункта Золотая Нива: ликвидировано до 50 человек личного состава, три танка, 5 БМП, 8 автомобилей различного назначения. Продолжаются зачистки Житловки и бои на подступах к Великой Новоселки и Северодонецку.

Ранее в этот же день глава Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил о том, что их силы освободили более половины территории от украинских войск. Глава республики добавил, что операция по освобождению ДНР ускоряется, однако говорить о сроках ее завершения еще рано.

Тогда же глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что российские военные выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины, завоевав господство в воздухе. Кроме того, поражены военно-морские силы страны. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Он добавил, что российская авиация завоевала господство в воздухе, практически полностью уничтожив военно-воздушные силы и системы противовоздушной обороны ВСУ. Так, из 152 самолетов, находившихся в боевом составе войск Украины до начала операции, уничтожены 123, из 149 вертолетов — 77, из 180 комплексов ЗРК большой и средней дальности — 152.

Это же заявили в Минобороны по результатам переговоров между Киевом и Москвой в Стамбуле 29 марта, проводимых на фоне спецоперации на Украине.

Обстановка в регионе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

Россия 24 февраля начала специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

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