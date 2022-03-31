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Компания Saab представила конкурента российской «Гибки-С»

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ЗРК MSHORAD
ЗРК ближнего действия MSHORAD (Mobile Short Range Air Defence) SAAB.
Источник изображения: SAAB

Шведская компания Saab представила новый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) малой дальности MSHORAD. Система противовоздушной обороны (ПВО) получила пусковые установки комплекса RBS 70 NG. Об этом сообщается на сайте компании.

Боевая машина системы получила переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) RBS 70 NG с тремя направляющими для пуска ракет. MSHORAD может стать конкурентом российского ЗРК «Гибка-С», который вооружают ПЗРК «Верба» или «Игла-С».

Также в состав комплекса MSHORAD входит радиолокационная станция Giraffe 1X. Радар обеспечивает обнаружение целей в радиусе до 75 километров.

MSHORAD позволяет поражать низколетящие самолеты, вертолеты, беспилотники, а также барражирующие боеприпасы. Характеристики комплекса подтвердили в ходе испытаний. Опытный образец построили на шасси бронеавтомобиля SVOS MARS S-330.

Ранее стало известно, что американские военные впервые применили систему ПВО M-SHORAD на учениях в Эстонии.

В январе в Минобороны России сообщили, что в 2022 году на вооружение российской армии поступят комплексы «Гибка-С».

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