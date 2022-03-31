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В США описали «реальную» ядерную войну с Россией

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Ядерный взрыв
Ядерный взрыв.
Источник изображения: © Depositphotos / curraheeshutter

Глобальная ядерная война между Россией и США может предполагать использование сторонами потенциального конфликта более трех тысяч ядерных боеголовок, в результате применения которых могут погибнуть свыше 100 миллионов мирных россиян и американцев, пишет журнал Popular Mechanics.

Американский журнал описал два «реальных» сценария возможной ядерной войны между Москвой и Вашингтоном.

Первый сценарий предполагает, что Россия нанесет удар по ядерному арсеналу США, пытаясь нейтрализовать американские стратегические бомбардировщики, атомные подводные лодки и ракеты наземного базирования, способные нести ядерное оружие. Второй — тотальное использование ядерного оружия российской стороной, в результате которого уровень развития американского общества снизится до доиндустриального.

Издание уверено, что оба сценария выглядят маловероятными, поскольку Россия и США придерживаются политики «гарантированного уничтожения», согласно которой победителей в ядерном противостоянии не будет. «Тем не менее, ядерная война не невозможна», — добавляет журнал.

Согласно Popular Mechanics, риск крупномасштабного конфликта резко повысится, если «президент Соединенных Штатов прикажет военным США вмешаться от имени Украины, уничтожив подразделения сухопутных войск России в полевых условиях и сбив российские истребители». В этом случае, как утверждает журнал, американские войска, якобы оказавшись у российско-украинских границ, могут спровоцировать применение Москвой тактического ядерного оружия.

В сентябре 2019 года американские специалисты проекта Science and Global Security (SGS) выложили на YouTube ролик, демонстрирующий возможные сценарии развития ядерного конфликта между Россией и странами НАТО, в частности, США.

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