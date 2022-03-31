Американцы признали провал антироссийских санкций

The Wall Street Journal (США): Россия создала параллельную платежную систему, обойдя западные санкции

Санкции Запада внесли хаос в российскую экономику, однако есть одно но, пишет WSJ. России удалось обеспечить безопасность в области платежей, создав собственную платежную систему "Мир". Читатели американской газеты считают, что это упущение Байдена, и заявляют о бесполезности санкций.

Санкции из-за Крыма подтолкнули Россию к созданию собственной платежной системы "Мир", благодаря чему уход Visa и Mastercard стал менее болезненным.

Западные санкции дезорганизовали почти все составляющие российской финансовой системы, но есть одно важное исключение.

Когда в этом месяце из России ушли Visa и Mastercard, система внутренних платежей продолжала работать без перебоев. Многие на Западе расценили уход этих гигантов из России как очень важный шаг, но в действительности все не так. Большинство россиян могут по-прежнему пользоваться своими картами с логотипами Visa и Mastercard, оплачивая покупки внутри страны.

В конце 2020 года в России было примерно 197 миллионов карт Visa и Mastercard, о чем сообщается в торговом издании Nilson Report. Но при обработке платежей внутри России американские сети этих карт не используются. Уже несколько лет в России применяется отечественная система, надзор за которой осуществляет российский Центробанк.

Национальная система платежных карт (НСПК) осуществляет финансовые операции по банковским картам в России, включая и те, на которых есть логотип Visa и Mastercard.

Эта система возникла в результате длившейся восемь лет работы по защите российской экономики от финансового давления Запада. Кремль также активно продвигал отечественную компанию банковских карт "Мир", которая построена на основе инфраструктуры НСПК. По данным с сайта "Мир", с начала работы этой системы было выпущено более 100 миллионов карт.

Устойчивость российской платежной системы является одним из немногочисленных достижений президента Владимира Путина в его финансовой войне с Западом. Россия не сумела преодолеть зависимость от западного импорта, и теперь страна остро нуждается в важных деталях и компонентах для промышленного производства. До спецоперации она накопила 630 миллиардов долларов резервов, чтобы защитить рубль, но США и Евросоюз заморозили активы российского Центробанка, и эти усилия были подорваны.

"Мы обеспечили нашу национальную безопасность в области платежей", — сказала Алма Обаева, возглавляющая российскую торговую ассоциацию "Национальный платежный совет".

Но уход Visa и Mastercard все же имел одно большое последствие для россиян. Во многих случаях их карты за пределами страны сейчас не работают. Система "Мир" действует лишь в небольшом числе стран, причем в основном это бывшие советские республики. Российские официальные представители в последнее время ведут переговоры о подключении к этой системе Венесуэлы и Ирана, о чем сообщает государственное информационное агентство ТАСС. Некоторые российские банки сообщают, что изучают возможности для налаживания партнерства с китайской системой UnionPay с целью выпуска карт, которыми их клиенты смогут пользоваться намного шире.

В феврале, когда обсуждались санкции против России, руководители Visa, Mastercard и других платежных систем рассказали чиновникам из министерства финансов, что вводимый для американских компаний запрет на обработку российских банковских операций будет не очень болезненным. По их словам, из-за санкций просто больше транзакций будет осуществляться через "Мир".

Представители Visa и Mastercard от комментариев отказались.

Сейчас все новые страны разрабатывают собственную платежную инфраструктуру, из-за чего влияние Visa и Mastercard уменьшается. Соответственно, США лишаются возможности воздействовать на другие страны санкциями, вводимыми против их банковских систем. Китайская государственная UnionPay обрабатывает большую часть внутренних операций по картам, выпущенным китайскими банками. Турция и Индия в последние годы тоже запустили собственные системы, чтобы отучить свои банки от Visa и Mastercard.

Россия решила защититься от финансового давления Запада после введения в 2014 году санкций за аннексию Крыма.

В то время Visa и Mastercard обеспечивали в России почти все расчеты по картам. Их сети были связующим звеном между торговлей и банками, которые выпускали платежные и кредитные карты. Они также занимаются маршрутизацией операций по картам.

В марте 2014 года сотни тысяч россиян обнаружили, что их карты мгновенно стали бесполезными. Американские санкции из-за Крыма вынудили Visa и Mastercard заблокировать услуги ряда банков, связанных с путинским окружением.

Российское руководство увидело существующие уязвимости. Уже через несколько месяцев Путин подписал закон о создании НСПК. Потом в закон были внесены поправки, которые по сути дела заставили Visa и Mastercard передать НСПК функции по обработке операций. Поначалу эти американские компании воспротивились принятому закону и заявили, что могут уйти из России. Но к началу 2015 года обе согласились пользоваться системой НСПК.

В том же году НСПК запустила "Мир". Название выбрали на конкурсной основе, а предложения принимали через интернет. Среди отвергнутых альтернатив были "Комета" и "Патриот".

Поначалу россияне не видели оснований менять свои карты с логотипами Visa и Mastercard на карты "Мир". Но тут в дело вмешался Кремль.

В 2017 году в России приняли закон, который требует, чтобы банки, занимающиеся выдачей пенсий пенсионерам и зарплат работникам государственной сферы, таким как учителя или военные, осуществляли выплаты по картам "Мир". Этими картами стали пользоваться намного чаще. По данным НСПК, если в 2016 году было выпущено два миллиона карт "Мир", то к концу 2020 года их выпуск вырос до 95 миллионов. Закон также требует, чтобы эти карты принимали к оплате в кассовых терминалах торговых точек многих компаний.

НСПК приложила немало усилий для продвижения карт "Мир", став спонсором российской сборной по футболу и рекламируя стимулы, такие как программы кешбэк.

Занявшись обработкой платежей, НСПК стала приносить прибыль российскому Центробанку, беря комиссию, которая раньше уходила к Visa и Mastercard. В 2020 году эта платежная система получила чистую прибыль в размере 8,2 миллиарда рублей, что по нынешнему курсу составляет около 94 миллионов долларов.

После недавнего ухода иностранных гигантов с российского рынка выпуск карт "Мир" в последние недели резко увеличился. Российская кредитная организация Росбанк сообщила, что спрос на платежные карты "Мир" с января по март вырос в два с лишним раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

"Возник огромный, просто ажиотажный спрос на карты „Мир“, — сказала Обаева. — За ними выстраиваются длинные очереди".

Комментарии читателей

Frances W

Не о чем волноваться, если "Мир" будет действовать только в России.

MARC SHERMAN

"Потом в закон были внесены поправки, которые по сути дела заставили Visa и Mastercard передать НСПК функции по обработке операций".

Похоже, Visa и Mastercard сами определили свою судьбу. Им надо было сказать нет. Если русские могут покупать в своей стране товары по карте "Мир" — что ж, молодцы. Через несколько лет они будут ждать, когда на пустых полках появятся консервы, а когда появятся, станут драться за них в очередях.

Patrick Barron

Это только начало параллельной экономической системы, которая вступит в соперничество с Западом. Запад высокомерно считал, что его платежную систему невозможно дублировать и повторить. Что ж, ее дублировали и повторили.

George Kinney

Сделать более совершенную мышеловку? Мышь от этого будет становиться только все умнее и хитрее.

Сейчас Китай хочет сделать юань резервной валютой и создает параллельную систему. Правила предоставления финансовых услуг в остальном мире в опасности. Россия наблюдала, как США превращают мировую систему финансов в свое оружие, и наряду с аравийскими шейхами готовила альтернативы.

Visa и Mastercard в опасности? Возможно.

Alfredo Garcia

Самый безопасный способ победить Путина — это превзойти его по добыче нефти. Лишить его денежных средств. Санкции ударят по нам больнее, чем по нему. На его стороне Китай.

David Eyke

Единство НАТО — это такой же миф, как и история о неумелой борьбе Трампа с COVID-19. Рассказы о единстве НАТО необходимы демократам, чтобы все говорили одно и то же. Но реальность такова, что НИКТО из ведущих игроков в Европе не слушает Байдена. Каждый преследует свои цели, среди которых — игнорирование ЛЮБЫХ санкций. Только Британия пытается быть заодно с США. Германия прекратила поставки оружия, решив — пусть Украина горит огнем. Государственные французские компании заполняют ниши в российской экономике.

Байден научил мир, что нельзя полагаться на США, и что ядерное оружие — единственный способ удержать соседей от охоты на вас. Турция, Саудовская Аравия, Казахстан — все со временем станут ядерными державами. Байден разрушил старый договор — вы отказываетесь от ядерного оружия, а Америка обеспечивает вашу безопасность и безопасность всего мира, даже крошечного Кувейта.

Zachary S

Это не только из-за того, что санкции не работают (когда расширили санкции, Россия только активизировала свои боевые действия на Украине). Это еще и из-за того, что весь подход администрация Байдена к России — это полный провал.

Если администрация Трампа строила отношения с Россией с позиции силы и обеспечивала Америке беспрецедентный мир и процветание на протяжении четырех лет, то доктрина Байдена строится на слабости, беспечности, а то и на откровенной коррупции.

Украинцы (а также афганцы, уйгуры и многие другие) гибнут из-за Джо Байдена и демократов, и расплачиваться за это будут наши дети. Ну, это если нам повезет, и мы переживем последствия этого современного либерального эксперимента.

CHING CHANG TSAI

Чем чаще мы будем применять санкции в ущерб другим странам, тем ниже будет их эффективность.

Но проблема шире. Люди перейдут на другие валюты, отказавшись от американского доллара. Ценность нашего доллара зиждется на "доверии" к нему. У него нет золотого обеспечения. Если наше правительство и наши руководители станут чрезмерно злоупотреблять этим "доверием", люди откажутся пользоваться долларом. А мы лишимся влияния по многим вопросам.

Еще одна причина в том, что саудовцы осуществляют продажу нефти в долларах. Когда Байден плохими словами обозвал фактического лидера Саудовской Аравии, саудовцы задумались о переходе на другие валюты при продаже нефти и газа.

Резервная валюта в мире не одна. У иностранных государств есть альтернативы. Нам надо ценить и защищать свою валюту, а не выбрасывать ее на помойку. Думаю, последнее предложение Байдена как раз и есть пример того, как мы выбрасываем доллары на помойку, соглашаясь на расточительные затраты.

Girish Kotwal

Администрация Байдена-Харрис всего за 14 месяцев перевернула мир с ног на голову. Я могу документально доказать, что администрация Трампа-Пенса была самой лучшей для США и для мира. Если мощные санкции против России не убьют ее экономику, она станет сильнее, чем раньше, в основном благодаря тому, что экспортирует энергоресурсы и является энергонезависимой. В предстоящие годы как минимум 30 стран будут зависеть от российских энергоресурсов. Среди соседей России две самые большие по численности населения страны мира — Китай и Индия. Азия сегодня в экономическом отношении сильнее Европы. Россия находится и в Европе, и в Азии. Она в 1,7 раза больше США и не зовет к себе непроверенных, непривитых, ненужных и неквалифицированных нелегальных мигрантов. И это правда, а не российская дезинформация. Прежде чем по собственной глупости начинать ядерную войну с Россией, администрация Байдена-Харрис должна понять следующее. Если она считает Россию врагом США, ей надо знать своего врага. Почему неумелый американский главнокомандующий безоговорочно капитулировал перед талибами? Потому что он никогда не понимал сущность талибов и их силу, глупо думая, что 300-тысячная афганская армия защитит Афганистан от Талибана* без Баграма и без натовской авиационной поддержки.

Donald Duenes

Санкции не дают результата, потому что никогда не наносят ущерб тем, против кого они нацелены. Спросите Кубу, Иран, Венесуэлу. Да, они вредят населению, но руководство, против которого санкции направлены, остается у власти.

Alexandre Scherer

Рубль вернулся к тому уровню, на котором был до начала российской спецоперации. Расчудесно работает эта программа мощных санкций.

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И бонус вдогонку. Превосходство доллара сегодня в опасности из-за этой невероятно глупой программы санкций. Инфляция, экономический спад — это значит, что американцы и европейцы будут страдать, а возможно, и умирать.

Raj Agashe

Рациональный анализ сильнее потока пропаганды. На самом деле, Россия побеждает, несмотря на финансовые санкции Запада. Он этими санкциями выстрелил себе в ногу. Большинство стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки будут и дальше заниматься бизнесом с Россией. А это – большая часть человечества.

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* – террористическая организация, запрещена в РФ. – Прим. ИноСМИ.