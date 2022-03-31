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Интерфакс-АВН

Вернувшегося с МКС астронавта США доставят домой самолетом NASA

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Члены основного экипажа МКС-65 астронавт NASA Марк Ванде Хай, космонавты «Роскосмоса» Олег Новицкий и Петр Дубров перед отправкой на космодром Байконур
Члены основного экипажа МКС-65 астронавт NASA Марк Ванде Хай, космонавты «Роскосмоса» Олег Новицкий и Петр Дубров перед отправкой на космодром Байконур.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Роскосмос

Москва. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Вернувшийся на Землю в составе экипажа корабля "Союз МС-19" астронавт NASA Марк Ванде Хай вернется из Казахстана в США на самолёте американского космического ведомства, сообщил сайт NASA.

"По окончании послеполётного медицинского обследования экипаж отправится в Караганду (где они будут восстанавливаться) на российских вертолётах. Там Ванде Хай сядет на самолёт NASA, который направится в Кёльн для заправки топливом, а затем вернёт его домой (в США - ИФ)", - говорится в сообщении.

26 марта руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Людерс сообщила, что американские специалисты отправились в Казахстан для встречи после возвращения на Землю с МКС астронавта Ванде Хая.

Спускаемая капсула "Союз МС-19" с космонавтами Петром Дубровым и Антоном Шкаплеровым, а также астронавтом США Ванде Хаем 30 марта успешно приземлилась в Казахстане.

Дубров и Ванде Хай прибыли на МКС 9 апреля 2021 года на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким. Новицкий вернулся на землю осенью вместе с представителями "киноэкипажа" - актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко, прибывшими вместе со Шкаплеровым на станцию 9 октября 2021 года на "Союзе МС-19".

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Страны
Казахстан
Россия
США
Компании
NASA
Проекты
МКС
Союз ПКК
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