Микрозаймы онлайн: преимущества такого предложения

Каждого человека жизнь может сделать заложником временной финансовой ситуации, решение которой близкие и знакомые люди не всегда могут найти. Отчаявшиеся потребители, у которых есть банковская карта, обращаются за помощью в банковские и микрофинансовые организации для оформления кредита или займа, боясь получить отказ. Кто сталкивался с этим, знает, что для подобной манипуляции требуется немало времени и еще больше усилий. Но что делать тем, кто хочет взять микрозайм на карту без отказа, так как по ряду причин не может обратиться в кредитную организацию лично?

На сегодняшний день банки и МФО предлагают большое разнообразие кредитных программ и одной из них является возможность получить микрозайм на карту в режиме онлайн, для этого вам нужна карта любого банка. Выгодно ли потребителям брать деньги с помощью онлайн оформления? Давайте рассмотрим все нюансы и выгоды.

Микрозайм онлайн: выгодно ли это

Для того чтобы понять, выгодно взять микрозайм на карту или нет, важно взвесить все «за» и «против», поэтому предлагаем рассмотреть преимущества процесса:

Быстрота. Да, взять микрозайм через интернет намного быстрее, чем лично обращаться в банк. Первая экономия времени видна в поиске самой МФО, с помощью интернета это сделать вы сможете гораздо быстрее, чем лично посещать каждую микрофинансовую организацию. Вторая экономия времени – в оформлении. Как правило, система полностью автоматизирована, заявку оформить можно за 10-15 минут. То есть вы получаете необходимую сумму денег уже в день обращения.

Удобство оформления. Подать заявку можно через интернет с помощью персонального компьютера, ноутбука, телефона или планшета. При наличии выхода в интернет сделать это можно даже находясь в общественном транспорте.

Отсутствие временных ограничений. Вам не нужно будет свой рабочий график сопоставлять с графиком работы МФО, ведь подать онлайн-заявку можно в удобное время суток, даже рано утром или ночью. Она будет оперативно обработана и по ней в течение нескольких минут будет принято решение – одобрение или отказ.

Плохая кредитная история – не помеха. Микрозаймы в МФО заемщики могут взять без проверки кредитной истории, без подтверждения официального трудоустройства и справок о доходах, поэтому вероятность получить отказ минимальная.

Нецелевое назначение. Микрозаймы выдаются на любые цели, которые можете знать только вы. Вы можете с помощью этих средств погасить долг, заплатить за бытовую технику, оплатить учебу, поехать отдыхать. То есть вы можете брать нецелевой кредит.

Бонусы и скидки. Имея положительную кредитную историю, вы получите от МФО бонус в виде сниженной процентной ставки. Если вы оформляете микрозайм в микрофинансовой организации впервые, то вам выдадут микрозайм без процентов на определенный срок, в последующем при своевременном погашении предыдущего займа и оформлении нового вам компания будет увеличивать сумму микрозаёма. Например, при первом оформлении максимальная сумма для вас может составлять 5 тысяч рублей, а при втором уже 10 тысяч рублей. Так можно возрасти и до максимума.

Отсутствие подводных камней. Перед оформлением микрозаймов без отказа вы можете предварительно рассчитать сумму платежа, узнать дату, способ погашения и сумму общей переплаты.

Получение необходимой суммы. Обращаясь в банк, вам будет предложена та минимальная сумма, которая выгодна банку, а они, как известно, заинтересованы в выдаче крупных кредитов. Если вам нужна небольшая сумма, то микрозаймы в МФО – это оптимальный вариант, так как здесь вы можете взять деньги в долг от 1000 рублей.

Погашение. Для погашения кредита вам не нужно будет ездить каждый месяц в банк, простаивать длинные очереди. Достаточно будет со своей карты перечислить средства на карту или счет кредитора. Вносить платежи можно досрочно, при этом вам не будут начисляться штрафные санкции.

Минимальный пакет документов. Для оформления займа без отказа достаточно иметь паспорт, второй документ, подтверждающий личность. Также вам нужна банковская карта.

Отсутствие поручителей. Для онлайн-оформления микрозаймов без отказа вам не нужно будет брать поручителей и подтверждать их и свои финансовые возможности.

Сохранность данных. Все конфиденциально, предоставленная информация не будет передаваться на обработку третьим лицам и другим финансовым организациям.

Минимальные требования к заемщику. Возраст от 18 до 70 лет. То есть микрозаймы могут брать и студенты, и пенсионеры. Гражданство РФ.

Взять онлайн деньги без отказа могут даже лица с плохой кредитной историей, а есть и те микрофинансовые организации, которые помогут с оформлением, предложив помощь менеджера.

Узнав все преимущества оформления онлайн кредитов, вы можете самостоятельно сделать выводы – выгодно вам их брать или нет. И остерегайтесь мошенников – оформлять кредиты рекомендовано только в проверенных банках и МФО. Несмотря на всю простоту и скорость оформления, это дело не любит спешки. Взвесьте информацию, изучите условия, прочитайте отзывы, пообщайтесь на форумах и только после этого оформляйте заявку.

И самое главное, что останавливает потребителей – предоставление паспортных данных. Помните, что без вашей личной подписи они не имеют юридической силы!