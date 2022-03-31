Микрозаймы онлайн: преимущества такого предложения

Каждого человека жизнь может сделать заложником временной финансовой ситуации, решение которой близкие и знакомые люди не всегда могут найти. Отчаявшиеся потребители, у которых есть банковская карта, обращаются за помощью в банковские и микрофинансовые организации для оформления кредита или займа, боясь получить отказ. Кто сталкивался с этим, знает, что для подобной манипуляции требуется немало времени и еще больше усилий. Но что делать тем, кто хочет взять микрозайм на карту без отказа, так как по ряду причин не может обратиться в кредитную организацию лично?
На сегодняшний день банки и МФО предлагают большое разнообразие кредитных программ и одной из них является возможность получить микрозайм на карту в режиме онлайн, для этого вам нужна карта любого банка. Выгодно ли потребителям брать деньги с помощью онлайн оформления? Давайте рассмотрим все нюансы и выгоды.
Микрозайм онлайн: выгодно ли это
Для того чтобы понять, выгодно взять микрозайм на карту или нет, важно взвесить все «за» и «против», поэтому предлагаем рассмотреть преимущества процесса:
- Быстрота. Да, взять микрозайм через интернет намного быстрее, чем лично обращаться в банк. Первая экономия времени видна в поиске самой МФО, с помощью интернета это сделать вы сможете гораздо быстрее, чем лично посещать каждую микрофинансовую организацию. Вторая экономия времени – в оформлении. Как правило, система полностью автоматизирована, заявку оформить можно за 10-15 минут. То есть вы получаете необходимую сумму денег уже в день обращения.
- Удобство оформления. Подать заявку можно через интернет с помощью персонального компьютера, ноутбука, телефона или планшета. При наличии выхода в интернет сделать это можно даже находясь в общественном транспорте.
- Отсутствие временных ограничений. Вам не нужно будет свой рабочий график сопоставлять с графиком работы МФО, ведь подать онлайн-заявку можно в удобное время суток, даже рано утром или ночью. Она будет оперативно обработана и по ней в течение нескольких минут будет принято решение – одобрение или отказ.
- Плохая кредитная история – не помеха. Микрозаймы в МФО заемщики могут взять без проверки кредитной истории, без подтверждения официального трудоустройства и справок о доходах, поэтому вероятность получить отказ минимальная.
- Нецелевое назначение. Микрозаймы выдаются на любые цели, которые можете знать только вы. Вы можете с помощью этих средств погасить долг, заплатить за бытовую технику, оплатить учебу, поехать отдыхать. То есть вы можете брать нецелевой кредит.
- Бонусы и скидки. Имея положительную кредитную историю, вы получите от МФО бонус в виде сниженной процентной ставки. Если вы оформляете микрозайм в микрофинансовой организации впервые, то вам выдадут микрозайм без процентов на определенный срок, в последующем при своевременном погашении предыдущего займа и оформлении нового вам компания будет увеличивать сумму микрозаёма. Например, при первом оформлении максимальная сумма для вас может составлять 5 тысяч рублей, а при втором уже 10 тысяч рублей. Так можно возрасти и до максимума.
- Отсутствие подводных камней. Перед оформлением микрозаймов без отказа вы можете предварительно рассчитать сумму платежа, узнать дату, способ погашения и сумму общей переплаты.
- Получение необходимой суммы. Обращаясь в банк, вам будет предложена та минимальная сумма, которая выгодна банку, а они, как известно, заинтересованы в выдаче крупных кредитов. Если вам нужна небольшая сумма, то микрозаймы в МФО – это оптимальный вариант, так как здесь вы можете взять деньги в долг от 1000 рублей.
- Погашение. Для погашения кредита вам не нужно будет ездить каждый месяц в банк, простаивать длинные очереди. Достаточно будет со своей карты перечислить средства на карту или счет кредитора. Вносить платежи можно досрочно, при этом вам не будут начисляться штрафные санкции.
- Минимальный пакет документов. Для оформления займа без отказа достаточно иметь паспорт, второй документ, подтверждающий личность. Также вам нужна банковская карта.
- Отсутствие поручителей. Для онлайн-оформления микрозаймов без отказа вам не нужно будет брать поручителей и подтверждать их и свои финансовые возможности.
- Сохранность данных. Все конфиденциально, предоставленная информация не будет передаваться на обработку третьим лицам и другим финансовым организациям.
- Минимальные требования к заемщику. Возраст от 18 до 70 лет. То есть микрозаймы могут брать и студенты, и пенсионеры. Гражданство РФ.
Взять онлайн деньги без отказа могут даже лица с плохой кредитной историей, а есть и те микрофинансовые организации, которые помогут с оформлением, предложив помощь менеджера.
Узнав все преимущества оформления онлайн кредитов, вы можете самостоятельно сделать выводы – выгодно вам их брать или нет. И остерегайтесь мошенников – оформлять кредиты рекомендовано только в проверенных банках и МФО. Несмотря на всю простоту и скорость оформления, это дело не любит спешки. Взвесьте информацию, изучите условия, прочитайте отзывы, пообщайтесь на форумах и только после этого оформляйте заявку.
И самое главное, что останавливает потребителей – предоставление паспортных данных. Помните, что без вашей личной подписи они не имеют юридической силы!