Войти
Интерфакс-АВН

Мединский: Украина заявила о готовности выполнить принципиальные требования России

170
1
0
Владимир Мединский
Владимир Мединский.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

В случае выполнения российских требований угроза создания плацдарма НАТО на Украине будет ликвидирована

Москва. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Украина заявила о готовности выполнить принципиальные требования РФ; если они будут исполнены, угроза создания плацдарма НАТО на территории этой страны будет ликвидирована, заявил глава российской делегации на переговорах с Киевом, помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Украина заявила о готовности выполнить те принципиальные требования, на которых на протяжении всех последних лет Россия настаивала. Если эти обязательства будут выполнены, то угроза создания на украинской территории натовского плацдарма будет ликвидирована", - сказал Мединский в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в среду.

Мединский добавил, что эти тезисы Украина сформулировала в письменном виде и представила российской делегации на переговорах в Стамбуле во вторник.

"Они передали нам зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. Эти принципы предусматривают: отказ от вступления в НАТО, фиксация внеблокового статуса Украины, отказ от ядерного оружия, а также владения, приобретения и разработки других видов оружия массового поражения, отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов, обязательство проводить военные учения с участием иностранных вооруженных сил только по согласованию с государствами-гарантами, в числе которых будет и Россия", - уточнил он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
Военные учения
Ядерный щит
Похожие новости
22.12.2021
Путин обсудил с коллегией Минобороны обстановку в России и мире
03.02.2020
Die Welt (Германия): военная мощь России велика как никогда
29.03.2017
Россия против НАТО (iDNES.cz, Чехия)
22.06.2015
Баллада о бомбардировщике по-русски и по-американски ("Русская служба «Голоса Америки»", США)
06.06.2014
Cамострел Украины. Киев добивает свою «оборонку», разрывая сотрудничество с РФ в этой сфере
29.05.2012
Глобальные амбиции НАТО
31.03.2010
Грядет демилитаризация всей страны
1 комментарий
№1
31.03.2022 02:11
И наплевать на денацификацию?
Пусть фашизм дальше процветает на Украине?

Они сейчас подпишут всё что угодно, а потом наплюют на эти соглашения как на Минск-1 и Минск-2,  веры украинской элите нет ни на грамм....
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.03 02:47
  • 4
Шойгу назвал новый самолёт-радар А-100 носителем модернизационного потенциала на несколько десятилетий вперёд
  • 31.03 02:30
  • 1
Армения опровергла участие своих истребителей Су-30СМ в боях на Украине
  • 31.03 02:14
  • 1
Минобороны опровергло заявление Зеленского об ударах ВС России по Умани
  • 31.03 02:11
  • 1
Мединский: Украина заявила о готовности выполнить принципиальные требования России
  • 31.03 02:03
  • 32
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 30.03 23:03
  • 9
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 30.03 22:38
  • 21068
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.03 18:22
  • 164
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 30.03 17:41
  • 3
Американская пресса со ссылкой на Пентагон: Применение ракет ВС РФ на Украине побило рекорды США
  • 30.03 11:56
  • 0
Мишустина попросили загрузить промышленные предприятия госзаказом
  • 30.03 10:05
  • 47
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 30.03 06:29
  • 4
Патрушев заявил, что у России нет цели сменить власть на Украине
  • 29.03 22:45
  • 2
ВКС РФ сбили за сутки пять самолетов украинских ВВС
  • 29.03 15:54
  • 132
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 29.03 15:52
  • 14
«У нас есть прямое указание президента Путина - нужна сухопутная версия «Калибра»