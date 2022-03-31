Мединский: Украина заявила о готовности выполнить принципиальные требования России

В случае выполнения российских требований угроза создания плацдарма НАТО на Украине будет ликвидирована

Москва. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Украина заявила о готовности выполнить принципиальные требования РФ; если они будут исполнены, угроза создания плацдарма НАТО на территории этой страны будет ликвидирована, заявил глава российской делегации на переговорах с Киевом, помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Украина заявила о готовности выполнить те принципиальные требования, на которых на протяжении всех последних лет Россия настаивала. Если эти обязательства будут выполнены, то угроза создания на украинской территории натовского плацдарма будет ликвидирована", - сказал Мединский в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в среду.

Мединский добавил, что эти тезисы Украина сформулировала в письменном виде и представила российской делегации на переговорах в Стамбуле во вторник.

"Они передали нам зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. Эти принципы предусматривают: отказ от вступления в НАТО, фиксация внеблокового статуса Украины, отказ от ядерного оружия, а также владения, приобретения и разработки других видов оружия массового поражения, отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов, обязательство проводить военные учения с участием иностранных вооруженных сил только по согласованию с государствами-гарантами, в числе которых будет и Россия", - уточнил он.