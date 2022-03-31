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Военное обозрение

Армения опровергла участие своих истребителей Су-30СМ в боях на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны Армении выступило с опровержением информации, опубликованной турецкими СМИ об отправке истребителей Су-30СМ армянских ВВС вместе с экипажами на Украину для участия в боях на стороне российских войск.

Первоначально в турецкой прессе сообщалось, что армянские Су-30СМ, ранее закупленные в РФ, вместе с пилотами принимают участие в украинском конфликте, помогая Москве. 30 марта издание Haber Global уже вышло с материалом, в котором утверждалось, что после выявления этого «факта» Ереван, якобы пытаясь «замести следы», получил из Сирии четыре российских однотипных самолёта, а задействованные в боях получили российскую «прописку».

В турецких СМИ заявляется, что тем самым армянские власти пытаются избежать санкций за оказание военной поддержки Кремлю.

Кроме того, «изобличается» транзитная роль Еревана при переброске бойцов из Сирии на Украину, что, учитывая географию перевозок, тяжело поддаётся логике: якобы войска с Ближнего Востока собираются на авиабазе в Эребуни, а оттуда переправляются на авиатранспорте в Моздок, откуда уже следуют на территорию незалежной – и это при том, что территория Армении окружена землями, мягко говоря не самыми дружелюбными по отношению к ней Турцией и Азербайджаном, а также Грузией, власти которой сложно уличить в симпатиях к РФ.

Минобороны Армении опровергает домыслы турецкой прессы, которые, по всей видимости, направлены на разрыв её связей со странами Запада, отдельные из которых выражают активную поддержку Еревану по Карабахскому вопросу.

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Азербайджан
Армения
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Продукция
Су-30
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1 комментарий
№1
31.03.2022 02:30
Цитата, q
в турецкой прессе сообщалось, что армянские Су-30СМ, ранее закупленные в РФ, вместе с пилотами принимают участие в украинском конфликте, помогая Москве.

Во-первых самолёты были поставлены Еревану в счёт кредита, ранее выданного Россией на покупку вооружений, пока Армения не выплатит кредит самолёты будут  являться фактически собственностью России, которая вправе сама решать где и как их применять....
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