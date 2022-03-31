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ЦАМТО

Elbit Systems поставит линию производства артиллерийских боеприпасов одной из стран АТР

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Логотип компании Elbit Systems (Израильская компания по разработке и модернизации различных видов вооружения).

ЦАМТО, 30 марта. Компания Elbit Systems Ltd. 27 марта объявила о заключении контрактов, предусматривающих поставку линии по производству артиллерийских боеприпасов в одну из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Общая стоимость продаж составила около 130 млн. долл. Как предполагается, поставки будут выполняться в течение 2,5 лет. В рамках соглашения Elbit Systems построит "под ключ" промышленный комплекс по производству современных артиллерийских боеприпасов.

По заявлению президента и главного исполнительного директора Elbit Systems Бецалеля Махлиса, "контракт является свидетельством качества портфеля предложений компании и подтверждает ее возможности осуществлять технологическое сотрудничество в странах-партнерах".

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Elbit Systems
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