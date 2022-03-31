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Газета.ru

«Панцирь-С1» нейтрализует «Точки-У». Он может работать с ходу"

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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции.
Источник изображения: РИА "Новости"

Военный эксперт Храмчихин рассказал о плюсах и минусах ЗРПК «Панцирь-С1»

Минобороны РФ опубликовало видео о применении зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» в ходе спецоперации на Украине. «Газета.Ru» разбиралась в особенностях работы этого комплекса.

30 марта Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинского беспилотного летательного аппарата UJ-22 Airborne, который производится ООО «НПП «Укрджет», расчетом ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1».

После обнаружения целей комплекс "Панцирь" сопровождает и уничтожает их на удалении до 20 километров. Причем уничтоженный беспилотник был не разведывательно-наблюдательным, а ударным. Он нес под крылом авиабомбу и мины калибра 82 мм. «Сразу после уничтожения цели «Панцири» уходят на другие позиции. Всего с начала военной спецоперации на Украине российские ракетно-пушечные комплексы уничтожили больше 300 беспилотников и десятки военных самолетов», - сообщили в Минобороны РФ.

«Панцирь-С1» был разработан в 1994 году и начал применяться в российских войсках в 2008 году. Комплекс способен поражать цели управляемыми ракетами и автоматическими пушками.

Впервые боевое применение комплекса «Панцирь-С1» состоялось в Крыму в 2014 году. Тогда за месяц комплексы сбили несколько украинских беспилотников, залетевших в воздушную зону полуострова с севера. Позднее «Панцирь» работал в составе российской группировки войск в Сирии.

Бывший первый заместитель начальника войсковой ПВО Сухопутных войск России, генерал-майор Александр Тазехулахов рассказал «Газете.Ru», что комплексы «Панцирь» «состоят на вооружении Воздушно-космических войск».

В то же время заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин подчеркнул, что в современных войсках вполне можно передать расчет или подразделение из одного вида войск в подчинение другого. «Их никто не мешает использовать в сухопутных войсках. Очевидно, что они в этой операции применяются», - рассказал Храмчихин «Газете.Ru».

По его словам, «Панцирь-С1» способен воевать как в одиночку, так и в составе группы.

«На нем есть свой локатор, поэтому теоретически он может воевать и в одиночку. Он рассчитан на маловысотные цели - то есть, для обороны ближней зоны. У нас он использовался для непосредственного прикрытия зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400. А где-нибудь в Сирии и в Ливии он воевал именно как чистый комплекс Сухопутных войск», - добавил Храмчихин.

Военный эксперт Владислав Шурыгин отметил, что «Панцирь» хорошо справляется с ракетами «Точка-У» и беспилотниками. «Это ракетно-пушечный комплекс, который позволяет работать по высокоскоростными целям, таким как крылатые ракеты, ракеты оперативно-тактические. Собственно говоря, «Панцирь» нейтрализует «Точки-У». Он также отлично работает по БЛА», - отметил Шурыгин.

По словам эксперта, «Панцирь-С1» может отражать воздушную атаку прямо во время движения. «Его плюс - он мобильный, он может работать с ходу, ему необязательно даже останавливаться», - подчеркнул Шурыгин.

В свою очередь, Александр Храмчихин добавил, что зенитная пушка «Панциря» может поражать и наземные цели. «Пушка может добивать цели совсем в ближней зоне. И плюс она может участвовать в наземном бою - то есть, использоваться и против наземных целей», - отметил Храмчихин.

При этом, по его оценке, главный недостаток комплекса - отсутствие брони и колесная база, поэтому его лучше использовать не на передовой, а вне досягаемости орудий противника. «Отсутствие брони, как и наличие колес вместо гусениц, это минус для сухопутной операции. Хотя, у «Панциря» характеристики лучше именно как средства ПВО», - добавил Храмчихин.

Ранее, в декабре 2021 года, начальник управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов Генштаба ВС России генерал-майор Александр Новиков рассказал журналистам, что комплексы «Панцирь-С», стоящие на вооружении правительственных войск Сирии, показали высокую эффективность при поражении дронов боевиков. С начала кампании ими уничтожено более 40 турецких беспилотников различного типа, в том числе тяжелых беспилотников Anka и ударных дронов Bayraktar


Денис Тельманов


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Страны
Ливия
Россия
Сирия
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Точка-У
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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