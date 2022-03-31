Расчет ЗРПК "Панцирь" уничтожил ударный беспилотник UJ-22 Airborne ВСУ

ЦАМТО, 30 марта. Российский расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь" своевременно обнаружил и уничтожил БЛА UJ-22 Airborne вооруженных сил Украины.

По тактико-техническим характеристикам данный БЛА является ударным и несет боевую нагрузку. Грамотные действия военнослужащих предотвратили удар с воздуха по обороняемому объекту.

В ходе специальной военной операции расчеты ЗРПК "Панцирь" выполняют задачи по контролю воздушного пространства. Всего российские военнослужащие уничтожили более 300 беспилотников и десятки военных самолетов противника, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Справочно:

ЗРПК "Панцирь" предназначен для защиты стратегически важных объектов от всех средств воздушного нападения, в том числе от высокоточного оружия.