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ЦАМТО

Расчет ЗРПК "Панцирь" уничтожил ударный беспилотник UJ-22 Airborne ВСУ

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Зенитно-ракетный пушечный комплекс «Панцирь-С1»
Зенитно-ракетный пушечный комплекс «Панцирь-С1».
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

ЦАМТО, 30 марта. Российский расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь" своевременно обнаружил и уничтожил БЛА UJ-22 Airborne вооруженных сил Украины.

По тактико-техническим характеристикам данный БЛА является ударным и несет боевую нагрузку. Грамотные действия военнослужащих предотвратили удар с воздуха по обороняемому объекту.

В ходе специальной военной операции расчеты ЗРПК "Панцирь" выполняют задачи по контролю воздушного пространства. Всего российские военнослужащие уничтожили более 300 беспилотников и десятки военных самолетов противника, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Справочно:

ЗРПК "Панцирь" предназначен для защиты стратегически важных объектов от всех средств воздушного нападения, в том числе от высокоточного оружия.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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