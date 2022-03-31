От Зеленского потребовали извинений за то, что он спровоцировал конфликт

Эрик Денесе посылает Зеленского в нокаут: "Он должен извиниться за то, что был источником конфликта" (CNews, Франция)

США и киевский режим – главные зачинщики украинского кризиса. Вашингтон манипулирует Зеленским и вынуждает его действовать во вред собственной стране и ее народу. Об этом в интервью телеканалу CNews заявил директор Центра исследований в области разведки Эрик Денесе.

CNews: Вы – специалист в области конфликтов, и не могли бы вы рассказать об источнике или источниках конфликта между Россией и Украиной.

Эрик Денесе (Eric Dénécé): Мне кажется, очень важно дать пояснения по поводу происходящего, так как сегодняшний нарратив ведется в манихейском ключе, и нам предоставляют очень неполную информацию о конфликте. И что более опасно, это то, что два главных зачинщика – украинский режим и США – освобождаются от ответственности, по-настоящему высокой ответственности.

Потому что в конечном итоге конфликт, который не должен был никогда случиться, начался в 2014 году, когда произошел госпереворот, поддержанный Западом, когда был незаконно свергнут Янукович. Именно это подвигло Россию перейти к решительным действиям, что абсолютно не оправдывает ее действия, но сегодня факты излагаются таким образом, что можно подумать, что во всем виноват Путин.

На самом деле ответственность лежит на США, подтолкнувших украинский режим к провоцированию России, и, на украинском режиме, заманившем Путина в эту ловушку с целью его дискредитации.

– Но Россия несмотря ни на что, показала свои экспансионистские стремления в отношении Грузии, и в случае с Крымом она не была белой и пушистой.

– Да, но произошло нечто очень важное еще в 2006 году. Тогда НАТО начала делать первые заявления о том, что хочет видеть Украину и Грузию в своих рядах. В 2007 году состоялось выступление Путина в Мюнхене, в котором он отметил, что это представляет для России прямую угрозу и что она не сможет на это не реагировать.

И он продемонстрировал это в 2008 году, проведя операцию в Грузии, и затем события последовали одно за другим. НАТО, так ничего не поняв, продолжала подталкивать Украину к вступлению в организацию, потому что еще до начала спецоперации, было очевидно, украинские военные были вооружены и обучены американцами, канадцами и британцами. Все делалось для того, чтобы заставить Россию отреагировать.

– Вы хотите оправдать действия России в отношении Украины?

– Конечно нет, тот, кто страдает сегодня больше всех – это украинский народ. И в этом смысле ответственность лежит на России, так как спецоперацию начала она. Но не нужно забывать, что с 2014 года украинский режим попирал права человека в Донбассе, что подтверждается документально, и что, мы, западные страны, систематически закрывали глаза на это, не оказывали давления на воинствующее украинское правительство, которое должно было выполнять подписанные им Минские соглашения. То есть нам представляют только половину фактов, а другую половину скрывают.

– Когда вы говорите "мы", вы имеете в виду политиков, СМИ?

– "Мы" – это западные страны, в первую очередь США, а также НАТО и ведомая ими Европа. К сожалению, мы все стали прислужниками американцев, и в конечном итоге в этом кризисе европейская оборона никак не проявила себя.Сегодня американцы остаются незаметными, за исключением нескольких заявлений Байдена в последние дни, как и резкие заявления Блинкена, Миллера и Остина, сделанные до 24 февраля.

Но как только начался конфликт, американцы оставили европейцев действовать в одиночку, правда сегодня они оказывают им небольшую помощь.Теперь их цель – добиться отдаления Европы от России на долгое время. Здесь, они имеют успех. Возможно, это временная победа, что чрезвычайно опасно.

– Не боитесь ли вы, что конфликт станет всеобщим, или все же он останется территориальным?

– На сегодня можно сказать, что в ближайшие недели Путину удастся решить военные задачи на востоке (Украины), что очень жаль как для украинцев, так и для мира в целом. Этого можно было избежать, если бы переговоры состоялись до 24 февраля, как они просили. В остальном наши опасения в связи с российской спецоперацией безосновательны.

150000 российских военных были задействованы для нее, примерно столько же насчитывает украинская армия. Поэтому ничего удивительного, что события развиваются не так быстро, и многочисленные эксперты утверждают, что российская армия терпит неудачу. Но информация очень разная: в западных СМИ пишут одно, в российских – другое.

Нужно напомнить, что в 2003 году во вторжении в Ирак против иракской армии, гораздо более слабой, чем украинская, участвовали 280 000 солдат, в том числе 150 000 американцев и 30 000 британцев. И несмотря на это, американцам потребовалось несколько месяцев, чтобы захватить Багдад, Фаллуджу, Наджаф. То есть сегодня мне кажется поспешным делать заключения по поводу военной операции России.

– Можно ли говорить об идеологической схватке, о том, что Россия, прибегнув к операции на Украине, перешла в наступление на либеральные демократии, осуждая их в глобалистской гегемонии?

– Я не знаю. То, что мы наблюдаем вот уже несколько лет, так это все более яростное презрение со стороны России. Не только Путина в отношении развития западных обществ, когда он считает, что наше отношение к американцам лишило нас суверенитета, автономии, что мы действуем по указке американцев. Русским не понравилась история с двумя вертолетоносцами "Мистраль", которые мы должны были поставить Москве по решению правительства Франсуа Олланда, но под давлением США было принято решение продать их Египту. Они также резко осуждают потерю Западом духовности.

Поэтому говорить, что он перешел в наступление было бы преувеличением. Настоящая напряженность со стороны русских наблюдается последние двадцать лет, и я бы сказал, что любой человек, загнанный в угол, в определенный момент начнет что-то предпринимать. Не оправдывая спецоперацию, нужно сказать, что все замечают только последние события, но никто не говорит о том, что привело к этому конфликту и как мы оказались в такой ситуации.

– Как вам кажется, ЕС находится на высоте своих амбиций, стремясь представлять часть Запада и желая немного освободиться из-под опеки американцев.

– Нет, я так не думаю. Но есть два события, которые кажутся мне очень тревожными в настоящий момент и касаются Европейского союза.С одной стороны, это что-то вроде бюрократического госпереворота, совершаемого Урсулой дер Ляйен и ее командой, так она принимала решения о продаже оружия Украине и тем самым позиционирует себя почти главой государства на европейском уровне, хотя у нее нет на то законных полномочий.

И потом недавно произошло второе тревожное событие. Она подписала с Джо Байденом новое соглашение о передаче данных США, то, что было осуждено в 2020 году. Речь идет о передаче американцам всех данных о европейских гражданах в рамках антитеррористической борьбы, о доступе ко всей информации, которой мы располагаем. В 2020 году Европейский суд отклонил данное намерение.

И вот на фоне этого конфликта без особой огласки вчера было подписано первое соглашение. Мы надеемся ознакомиться в ближайшее время с его конкретными условиями. Но в очередной раз Евросоюз за спиной своих стран и народов прибегает к действиям, заслуживающим порицания.

– Я хотел бы услышать ваше мнение о Зеленском. СМИ называют его героем, ищущем поддержки, во всяком случае героем в сложившейся ситуации. Вы так же считаете?

– Совсем нет. Я чрезвычайно шокирован информационной шумихой вокруг фигуры Зеленского, этого актера и комика. Я думаю, он хорошо играет свою роль, он является в какой-то степени иконой для украинского народа, который по-настоящему страдает в результате боевых действий. Тем не менее, он же и виноват в том, что происходит. Он и его окружение. Не будем забывать, что он был избран благодаря голосам русскоязычного населения в 2019 году. Но он не выполнял Минские соглашения, как обещал избирателям.

Потом, стоит отметить, что он был одним из фигурантов дела Pandora Papers, и это не голые фразы, его обвиняли в сокрытии большой части своего состояния, в частности благодаря компании Maltex. Как только он был избран президентом, он назвал Сергея Шефира, владельца компании, своим советником. Его также обвиняли в отмывании около 40 миллионов долларов олигарха Коломойского. То есть мы имеем дело с неким сатиром. Я думаю, что он проводит очень хитрую политику налаживания связей, которая начинает оборачиваться против него самого.

Несколько дней назад он выступал в Кнессете и сравнил происходящее на востоке Украины с "окончательным решением" (планом нацистской Германии по уничтожению евреев. – Прим. перев.). Думаю, вы знаете, что для половины израильских депутатов это стало настоящим скандалом. Затем он выступил с "концертом" перед французским парламентом, где сравнивал Мариуполь с Верденом, что не выдерживает никакой критики.

Сегодня глава украинской дипломатии, один из его главных помощников, говорит нам, что нужно делать. Например, он просит объявить бойкот продовольственным товарам, магазинам "Ашан", работающим в России. То есть, эти люди ничего из себя не представляют, но им нравится, когда ими манипулируют американцы. Я говорю об украинском правительстве, которое в ответе за то, что происходит в его стране. Я делаю четкое различие между пострадавшим народом и правительством, которое несет огромную ответственность.

И прежде, чем налаживать связи, как делает украинский лидер, народ вправе ждать от него извинений за то, что украинский режим стал одним из источников этого конфликта и того, в конечном итоге, чему он подвергает свой народ.

– Считаете его источником конфликта?

– Именно так. Украинские власти отказались выполнять Минские соглашения, чтобы иметь возможность на законном основании раздавать оружие. Нельзя сказать, что украинцы не патриоты, это не означает, что они не должны сопротивляться, если кто-то на них наступает, но на самом деле нужно, чтобы французы делали четкое различие между страдающим народом и комиком, стоящим во главе государства.

– Что вы думаете по поводу французской дипломатии? Как вы относитесь к позиции Эммануэля Макрона, который несмотря ни на что с самого начала поддерживал контакт с Владимиром Путиным?

– Так считают во Франции, так об этом, конечно, много говорят. Но главный инициатор сближения посредством переговоров между Россией и Украиной стал Тайип Эрдоган, который в конечном итоге заработал больше всех очков как посредник в этом конфликте.

– Почему?

– Сравнивая его отношения с Украиной, с одной стороны, и с Россией, с другой стороны, можно видеть, что в Москве ему доверяют больше, чем Эммануэлю Макрону. Несмотря на то, что Франция не всегда выражает согласие с НАТО, Эммануэль Макрон воспринимается как некто, кто очень близок к американцам, и в глазах Владимира Путина он выглядит иногда как проводник идей Байдена.

– Но Израиль и Китай тоже имеют серьезное дипломатическое влияние.

– Да, это так. Например, почему Израиль. Американцы, не зная, чему придавать значение в данный момент, предложили иранцам месяц назад отмену санкций в обмен на поставки газа. Конечно, это вызвало страх у израильтян, которые не хотят пересмотра соглашения по иранской ядерной программе, и они тут же направились в Москву. Нужно заметить, что Израиль отменил в настоящий момент выдачу виз украинцам. Но продолжает выдавать визы русским.

– Я хотела бы попросить уточнить цели спецоперации Путина. Вы упомянули о них, но о каких именно целях идет речь? Они меняются или остаются неизменными?

– Его цели нам неизвестны. Было бы неплохо о них знать, но в реальности многое подсказывает нам, что русские не намерены завоевывать Украину. Что-то произошло между 17 и 20 февраля, возможно отказ от переговоров или другая ситуация, например, более точная информация о наступлении, которое готовил Зеленский в Донбассе.

Это привело к тому, что Путин изменил свою политику. Сообщив об отводе войск, он фактически привел армию в состояние готовности. До того момента такого приказа не было. Он начал операцию, и на первом этапе он должен был послать десантников в район Киева, но это не сработало. Но в остальном операция проводится по плану. Аналитики говорят, что русские продвигаются медленно, но я думаю, что операция подобного типа не необязательно должна быть быстрой.

– Русским приписывают также амбициозность, касающуюся расширения страны до границ постсоветского пространства. То есть дальнейшее продвижение, например, до Польши или Румынии. По вашему мнению такая гипотеза реальна?

– Нет, не думаю. У них нет достаточно военных средств. Подобные намерения не прослеживаются ни в выступлениях Путина, ни в заявлениях российского генштаба.

Путину приписывают фразу о том, что конец советской империи стал настоящей катастрофой. Позже он добавил, что ее восстановление было бы еще большей ошибкой. Речь может идти о возвращении к традиционным границам России, объединении всех русскоязычных народов внутри страны, но не более того.

– Спасибо, Эрик!