Почему важно проверять наличие штрафов ГИБДД

Иногда случается так, что вы во время движения нарушаете ПДД. Это фиксируется камерой, появляется штраф, который надо оплатить. Однако извещения почему-то не приходят. Автомобилист не знает, что его оштрафовали, не платит. Из-за этого на транспортное средство могут быть наложены ограничения ГИБДД, в результате с продажей машины будут проблемы.

Покупателям транспорта с рук также стоит внимательно относиться к неоплаченным штрафам. У них могут возникнуть сложности. Даже если транспорт будет поставлен на учет, все равно могут взыскать средства – платить за нарушения придется тому, кто купил авто. Должна быть выполнена проверка штрафов по номеру авто – это поможет избежать проблем.

Почему важно проверять штрафы ГИБДД

Любому автомобилисту отводится на то, чтобы заплатить штраф, два месяца. Желательно платить быстрее – так как в первые двадцать дней погасить получится со скидкой. Дальше потребуется платить больше. Если задолженность выросла до крупного размера, погашать ее вы не думаете, дело будет передано приставам. У них есть возможность списать средства, арестовать счет, в некоторых ситуациях – даже конфисковать ваши вещи, чтобы погасить долг. В том числе – могут и автомобиль отобрать.

Неуплата штрафов грозит и другими проблемами. Если за ними не следить, у вас не будет возможности уехать за рубеж. Если сумма превышает 10 тысяч рублей, на транспортное средство могут быть наложены ограничения. Снимают запрет исключительно в том случае, если вы полностью все выплатили.

Еще один момент – если штраф вы не платите, но при этом совершаете еще такие же нарушения, то оштрафовать могут снова – на сей раз в двойном размере. Если много раз нарушали и не платите – могут даже арестовать.

Проверить машину на наличие штрафов можно посредством сервиса «Автокод». После проверки по госномеру станет известно, сколько раз штрафовали водителя, сколько штрафов он уже оплатил. Будет и другая информация – к примеру, дата, в которую произошло нарушение.

Почему важно проверять машину при покупке с рук

Выполнять проверку надо не только для того, чтобы выяснить, сколько штрафов на продавце. Проверка позволит узнать год выпуска, количество владельцев машины, пробег, информацию об угоне, участие в ДТП и т. д. Не забывайте – лучше выполнять заблаговременную проверку машины перед покупкой. Это выйдет для вас гораздо дешевле, чем решение проблем бывшего владельца. При долгой эксплуатации многие узлы авто разрушаются – соответственно скоро вам придется их ремонтировать. Лучше сразу получить подробный отчет, который позволит узнать о машине все важные факты.