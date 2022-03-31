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ЦАМТО

Индонезийская PTDI передала ВВС Малайзии первый морской разведывательный самолет CN-235 MSA

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CN-235-220
Самолет CN-235-220.
Источник изображения: www.airliners.net

ЦАМТО, 30 марта. ВВС Малайзии получили первый военно-транспортный самолет CN-235-220M, переоборудованный в версию морского разведывательного самолета MSA (Maritime Surveillance Aircraft).

Сертификат типа на самолет командованию малазийских ВВС в ходе выставки Defense Service Asia (DSA) 2022 в Куала-Лумпуре 28 марта официально передал президент индонезийской государственной компании PT Dirgantara Indonesia (PTDI) Гита Ампериаван.

Сертификат необходим для осуществления поддержки, эксплуатации и технического обслуживания новой версии самолета. Две следующие переоборудованные машины планируется сдать заказчику в апреле и мае 2022 года.

Как уже сообщал ЦАМТО, в феврале 2020 года стало известно о намерении ВС Малайзии переоборудовать два (позднее три) поставленных индонезийской компанией PT Dirgantara Indonesia (PTDI) CN-235-220M в версию морского патрульного самолета MSA с оснащением их боевыми системами, предоставленными США в рамках "Инициативы обеспечения безопасности на море в Юго-Восточной Азии" (Maritime Security Initiative – MSI). До начала переоборудования в версию MSA на вооружении 1-й эскадрильи ВВС Малайзии состояли 7 самолетов CN-235-220M в транспортной и многоцелевой версиях.

Первый самолет CN-235-220M отправился с авиабазы "Субанг" (Малайзия) в аэропорт "Хусейн Састранегара" в Бандунге (Индонезия) для модернизации 2 сентября 2020 года, второй – 30 сентября 2020 года, третий – 22 марта 2021 года. Переоборудование первой машины началось сразу же в сентябре 2020 года после прибытия.

PTDI уже реализовала программу продления срока эксплуатации CN-235-220M ВМС Малайзии в рамках подписанного в апреле 2018 года контракта на техническое обслуживание и ремонт. Переоборудование трех самолетов ВТА к версии морского патрульного самолета является опционом к заключенному с PTDI контракту на сумму 30 млн. долл., однако он не был реализован сразу из-за нехватки средств.

В феврале 2020 года сообщалось, что модификация должна была начаться в апреле/мае того же года, однако сроки были изменены из-за ситуации с пандемией COVID-19 и ограничениями на поездки в Индонезию.

Проект предполагает переоснащение трех CN-235-220M ВМС Малайзии оборудованием, предоставленным США в рамках американской "Инициативы обеспечения безопасности на море в Юго-Восточной Азии". Как предполагается, в ходе модернизации самолеты будут оснащены морской РЛС, инфракрасной системой переднего обзора (FLIR), системой радиоэлектронной разведки и усовершенствованной автоматической системой идентификации (AIS).

Переоборудование самолетов осуществляется американскими компаниями Science and Engineering Services International и Integrated Surveillance and Defense Inc. при участии индонезийской PTDI как производителя самолета.

Модификация CN-235-220M в платформу MSA станет вторым проектом, реализованным США и Малайзией в рамках инициативы MSI. В мае 2020 года ВМС Малайзии получили первые шесть из 12 безвозмездно передаваемых БЛА "СканИгл" компании Insitu. Ожидается, что оставшиеся шесть БЛА будут переданы в 2022 году.

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Страны
Индонезия
Малайзия
США
Продукция
CN-235
Проекты
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БПЛА
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