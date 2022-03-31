Канада снова выбрала F-35

Канада выбрала американский истребитель для своих ВВС, причём сделала это уже во второй раз. Вчера, 29 марта, пресс-служба Минобороны Канады объявило о победе F-35 Lightning II в качестве основного истребителя своих военно-воздушных сил.

Канада планирует закупить 88 новых истребителей F-35 в модификации CF-35 (с тормозным парашютом) взамен своих CF-18. Правительство заложило в бюджет на эту покупку около 19 млрд канадских долларов ($15 млрд).

Участие Канады в производстве истребителей F-35 Lightning II

«Эта закупка представляет собой самую значительную инвестицию в ВВС Канады за более чем 30 лет. Это необходимо для защиты безопасности канадцев. Это укрепит наш арктический суверенитет. Это гарантирует, что мы будем оснащены для лучшей защиты Северной Америки, и это поможет нам продолжать выполнять наши обязательства перед НАТО и NORAD (Североамериканское командование воздушно-космической обороны) в будущем», — сообщили в пресс-службе Министерства государственных услуг и закупок Канады (PSPC).

Закупка Канадой истребителей F-35 Lightning II неоднократно становилась предметом политических споров. В 2010 году правительство Консервативной партии Канады объявило о планах закупить 65 самолётов F-35A. Однако, когда Либеральная партия Канады победила на выборах в 2015 году, новый премьер-министр Джастин Трюдо пообещал расторгнуть сделку и возобновить закупку по тендеру. При этом Канада оставалась участником международной программы Joint Strike Fighter, в рамках которой ведётся разработка самолётов F-35 Lightning II.