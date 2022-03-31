Войти
РИА Новости

Аксенов сообщил, что крымская система ПВО находится в полной готовности

128
0
0
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что система противовоздушной обороны полуострова находится в полной боевой готовности, региону ничего не угрожает.

"В Крыму все спокойно. Сил и средств более чем достаточно для решения всех вопросов, касающихся безопасности. Был сбит беспилотник над городом Севастополь. Системы ПВО находятся в полной боевой готовности. Крыму, крымчанам, севастопольцам на сегодня ничего абсолютно не угрожает", - сказал Аксенов в эфире "Соловьев LIVE".

По его словам, все попытки забрасывания в Крым диверсионных групп, осуществления провокаций с целью дестабилизации ситуации, будут пресечены.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Похожие новости
14.03.2022
Российский беспилотник уничтожил опорный пункт националистов на Украине
03.11.2021
Наказывать Киев за удар дрона нужно через Турцию
15.09.2021
Hürriyet (Турция): демонстрация технологической мощи! Россия вывела на поле боя умного боевого робота
20.04.2015
Поставки техники и вооружения Министерству обороны России в первом квартале 2015 года
08.12.2014
Белорусский главком зачастил в войска
29.04.2013
Бразильская самба и русский "Панцирь"
31.08.2009
МАКС-2009: большие надежды на фоне нерешенных проблем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.03 02:47
  • 4
Шойгу назвал новый самолёт-радар А-100 носителем модернизационного потенциала на несколько десятилетий вперёд
  • 31.03 02:30
  • 1
Армения опровергла участие своих истребителей Су-30СМ в боях на Украине
  • 31.03 02:14
  • 1
Минобороны опровергло заявление Зеленского об ударах ВС России по Умани
  • 31.03 02:11
  • 1
Мединский: Украина заявила о готовности выполнить принципиальные требования России
  • 31.03 02:03
  • 32
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 30.03 23:03
  • 9
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 30.03 22:38
  • 21068
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.03 18:22
  • 164
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 30.03 17:41
  • 3
Американская пресса со ссылкой на Пентагон: Применение ракет ВС РФ на Украине побило рекорды США
  • 30.03 11:56
  • 0
Мишустина попросили загрузить промышленные предприятия госзаказом
  • 30.03 10:05
  • 47
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 30.03 06:29
  • 4
Патрушев заявил, что у России нет цели сменить власть на Украине
  • 29.03 22:45
  • 2
ВКС РФ сбили за сутки пять самолетов украинских ВВС
  • 29.03 15:54
  • 132
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 29.03 15:52
  • 14
«У нас есть прямое указание президента Путина - нужна сухопутная версия «Калибра»