Аксенов сообщил, что крымская система ПВО находится в полной готовности

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что система противовоздушной обороны полуострова находится в полной боевой готовности, региону ничего не угрожает.

"В Крыму все спокойно. Сил и средств более чем достаточно для решения всех вопросов, касающихся безопасности. Был сбит беспилотник над городом Севастополь. Системы ПВО находятся в полной боевой готовности. Крыму, крымчанам, севастопольцам на сегодня ничего абсолютно не угрожает", - сказал Аксенов в эфире "Соловьев LIVE".

По его словам, все попытки забрасывания в Крым диверсионных групп, осуществления провокаций с целью дестабилизации ситуации, будут пресечены.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.