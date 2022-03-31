Российский танкист рассказал о последствиях атаки противника с применением комплекса NLAW в Мариуполе

Источник изображения: topwar.ru

Накануне в сети получил широкое распространение видеоролик, на котором запечатлен момент атаки российского танка ракетой, выпущенной из британского комплекса NLAW. В ходе операции по освобождению Мариуполя, наш Т-72Б3 был атакован украинскими боевиками из окна жилого здания.

На кадрах видно, что после попадания российская боевая машина спокойно продолжила свое движение. О подробностях атаки новостному агентству RT позднее рассказал один из членов экипажа Т-72Б3.

Со слов военного, при входе в город его машину не единожды пытались атаковать из ПТУР и РПГ.

РПГ попал. Танк прожгло, но, к счастью, экипаж жив остался

- рассказал танкист об атаке противника на его машину.

Российский военнослужащий добавил, что экипаж получил контузию и ожоги, однако уже через сутки пересел на другой танк и продолжил операцию по освобождению города от националистических формирований.

Танк, получивший небольшое повреждение, отправлен на ремонтно-восстановительные работы и скоро вернётся в строй.

Напомним, что британско-шведский комплекс NLAW, массово поставляемый Лондоном на Украину, позиционировался, как смертоносное оружие для любой бронированной техники. Однако, как показала практика, в частности, недавний случай в Мариуполе, громкие заявления производителя не соответствуют действительности. Правда, здесь нужно учитывать и характеристики комплекса, ведь атака совершалась примерно с 10 метров, что само по себе ставило вопрос о том, а знает ли боевик, насколько может быть эффективен обстрел со столь близкой дистанции?

Оценку происшествию уже успели дать и зарубежные военные эксперты. Например, аналитик и блогер Заид Хамид назвал недавнее применение NLAW «худшей рекламой» для данного комплекса.