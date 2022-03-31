В Польше заявили, что Киев хочет видеть Варшаву гарантом соглашения с РФ

МОСКВА, 27 марта/ Радио Sputnik. Украина хотела бы видеть Польшу среди гарантов своей безопасности в случае возможного подписания мирных договоренностей с Россией, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.
Он добавил, что формула будущего соглашения еще не выработана. Солох отметил, что такая позиция Киева свидетельствует о высокой оценке Украиной роли Польши в урегулировании кризиса.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
В обращении к россиянам он обосновал это решение Уставом ООН, санкцией Совета Федерации и подписанными ранее договорами с Донецкой и Луганской народными республиками.
Ранее радио Sputnik сообщило, что на Украине рассказали о переговорах с США и ЕС по вопросу, связанному с гарантиями безопасности Киеву.