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РИА Новости

В Польше заявили, что Киев хочет видеть Варшаву гарантом соглашения с РФ

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Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве
Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

МОСКВА, 27 марта/ Радио Sputnik. Украина хотела бы видеть Польшу среди гарантов своей безопасности в случае возможного подписания мирных договоренностей с Россией, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

"Это один из вариантов, который появляется на случай такой ситуации, что дойдет до каких-то мирных договоренностей. Мы все этого ждем и все на это рассчитываем. Здесь украинская сторона выражает заинтересованность тем, чтобы поляки были в числе стран, гарантирующих безопасность Украины в случае подписания такого договора", – приводит РИА Новости фрагмент заявления Солоха в эфире телеканала Polsat.

Он добавил, что формула будущего соглашения еще не выработана. Солох отметил, что такая позиция Киева свидетельствует о высокой оценке Украиной роли Польши в урегулировании кризиса.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

В обращении к россиянам он обосновал это решение Уставом ООН, санкцией Совета Федерации и подписанными ранее договорами с Донецкой и Луганской народными республиками.

Ранее радио Sputnik сообщило, что на Украине рассказали о переговорах с США и ЕС по вопросу, связанному с гарантиями безопасности Киеву.

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