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РИА Новости

Минобороны показало видео с уничтоженной украинской системой С-300ПС

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Минобороны России показало детальное видео с уничтоженной украинской зенитной ракетной системой С-300ПС.

В ролике показана разбитая позиция С-300ПС: несколько разрушенных и сгоревших самоходных огневых установок системы, в том числе с разлетевшимися в стороны транспортно-пусковыми контейнерами зенитных ракет.

Также показан сгоревший командный пункт, разбитая вышка системы для подъема на высоту РЛС, сгоревшие транспортно-заряжающие машины. Видео снято с земли, оператор ходит между уничтоженными машинами.

"Координаты пусковых позиций зенитно-ракетных комплексов были установлены средствами радиотехнической разведки. После чего по позициям был нанесен удар ракетным высокоточным оружием. В результате точного попадания пусковые установки, транспортно-заряжающие машины с боекомплектом были уничтожены", — рассказали в ведомстве.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-300
С-300П
Компании
Минoбороны РФ
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