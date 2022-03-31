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РИА Новости

Российские ВКС за сутки уничтожили десять украинских беспилотников

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ уничтожили за минувшие сутки 10 украинских беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил за сутки уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Изюм, Новая Каховка, Донецк, Николаев, Бердянск, Горловка, Луганск и Рубежное", - сказал Конашенков на брифинге.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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Конашенков Игорь
Путин Владимир
Проекты
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