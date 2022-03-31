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Военное обозрение

«Су-57 тоже идёт этим путём»: в Турции начали разработку двухместного истребителя TISU

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Источник изображения: topwar.ru

Турецкая оборонка ведёт активные работы по созданию собственного истребителя в рамках проекта TF-X или MİUS. Как поясняют представители отвечающей за программу компании TUSAŞ, уже налажен выпуск более 200 деталей для самолёта, roll-out которого планируется провести 18 марта 2023 года.

При этом предполагается создать двухместный вариант истребителя, получивший обозначение TISU, который позволит «максимально эффективно использовать возможности MUM-T (управляемых беспилотных группировок)».

С добавлением ещё одного места пилот на заднем сиденье сможет координировать работу БПЛА

- пояснили в компании.

Также двухместная модификация может быть использована для обучения курсантов. В целом турки в рамках программы создания национального истребителя надеются найти замену для состоящих на вооружении американских машин F-16, которые планируется постепенно выводить из строя в 2030-е годы.

Как отмечается в издании SavunmaSanayiST, работы над созданием двухместных конфигураций истребителей 5-го поколения ведут Китай, преобразующий J-20 в J-20B, и Россия:

Су-57 тоже идёт этим путём для совместной работы с беспилотником С-70 «Охотник», который уже выполнял управляемый полёт с одним из прототипов Су-57. Заявлено, что российский истребитель может координировать работу четырёх «Охотников» одновременно.
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Страны
Китай
Россия
США
Турция
Продукция
F-16
J-20
ПАК ФА
Проекты
БПЛА
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