«Су-57 тоже идёт этим путём»: в Турции начали разработку двухместного истребителя TISU

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Турецкая оборонка ведёт активные работы по созданию собственного истребителя в рамках проекта TF-X или MİUS. Как поясняют представители отвечающей за программу компании TUSAŞ, уже налажен выпуск более 200 деталей для самолёта, roll-out которого планируется провести 18 марта 2023 года.
При этом предполагается создать двухместный вариант истребителя, получивший обозначение TISU, который позволит «максимально эффективно использовать возможности MUM-T (управляемых беспилотных группировок)».
- пояснили в компании.
Также двухместная модификация может быть использована для обучения курсантов. В целом турки в рамках программы создания национального истребителя надеются найти замену для состоящих на вооружении американских машин F-16, которые планируется постепенно выводить из строя в 2030-е годы.
Как отмечается в издании SavunmaSanayiST, работы над созданием двухместных конфигураций истребителей 5-го поколения ведут Китай, преобразующий J-20 в J-20B, и Россия: