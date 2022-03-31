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ЦАМТО

ВС Пакистана продемонстрировали на параде новые вооружения

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Танк VT4 на военном параде в Пакистане
Танк VT4 на военном параде в Пакистане.
Источник изображения: chinamil.com.cn

ЦАМТО, 30 марта. На ежегодном параде в честь Дня Пакистана Вооруженные силы страны 23 марта продемонстрировал новые вооружения и военную технику.

Так, одним из эпизодов парада стал пролет самолетов F-16C Блок.52 в сопровождении пары новых китайских истребителей J-10C "Файрберд". Предполагается, что в настоящее время в Пакистан поставлены три из 25 заказанных самолетов J-10C.

По оценке пакистанских экспертов, J-10 сходен с F-16C с точки зрения дальности полета и боевой нагрузки, но любое приобретение вооружений в США в условиях нынешних "холодных" отношений является невозможным и неосуществимым. Закупка J-10C названа "надлежащим ответом" на покупку Индией истребителей "Рафаль" во Франции.

В числе других образцов нового вооружения, продемонстрированных на параде, следует назвать поставленные Китаем 155-мм самоходные гаубицы SH-15 с колесной формулой 6х6 и зенитный ракетный комплекс дальнего действия HQ-9P, а также национальный ударный БЛА "Шахпар-2".

Несмотря на разработку национальных БЛА, известно, что Пакистан по-прежнему закупает беспилотную технику китайского и турецкого производства. Тем не менее, ни один из них на параде продемонстрирован не был.

Заявленная максимальная дальность стрельбы китайской СГ SH-15 составляет около 53 км. Кроме того, она унифицирована по калибру с поставленными из США гаубицами M109 и M198.

Пакистан также продемонстрировал крылатую ракету наземного базирования (КРНБ) "Раад-2", реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Фатах-1", основные боевые танки VT-4.

На параде присутствовали министры иностранных дел Организации исламского сотрудничества, прибывшие на конференцию в Исламабад. В целом парад подтвердил смещение в течение последнего десятилетия военно-техничного сотрудничества Пакистана от США и стран Западной Европы в сторону Китая.

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Страны
Индия
Китай
Пакистан
США
Франция
Продукция
F-16
HQ-9
J-10
M109
MBT-3000
Rafale
Проекты
БПЛА
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