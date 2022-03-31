Войти
РИА Новости

Весенний призыв в России будет меньше, чем в прошлом году

140
0
0
Отправка призывников на службу в Новосибирске
Отправка призывников на службу в Новосибирске.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. На военную службу этой весной будет направлено 134,5 тысячи российских юношей - это меньше, чем год назад, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В соответствии с указом президента, в Вооруженные силы и другие структуры, где предусмотрена военная служба, будет направлено 134,5 тысячи человек. Это меньше, чем было призвано весной 2021 года"", - сказал Шойгу на селекторном совещании.

Он поручил начать отправку призывников в войска в третьей декаде мая. Сама же призывная кампания стартует 1 апреля.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
02.03.2022
Военному технополису "Эра" исполнилось 4 года
17.12.2021
«Русский медведь точит когти». Почему НАТО боится Москву
09.08.2021
Шойгу: Беспилотники и боевые роботы превратились в серьезную силу
09.08.2021
"Не единицы". Шойгу рассказал о центрах антироссийской пропаганды
25.08.2020
Минобороны России планирует заключить на форуме "Армия-2020" 39 контрактов на 1 трлн 160 млрд рублей - Шойгу
17.05.2016
Минобороны поделится c "Ростехом" оружием
04.03.2013
Тонкая настройка сложного механизма
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.03 02:47
  • 4
Шойгу назвал новый самолёт-радар А-100 носителем модернизационного потенциала на несколько десятилетий вперёд
  • 31.03 02:30
  • 1
Армения опровергла участие своих истребителей Су-30СМ в боях на Украине
  • 31.03 02:14
  • 1
Минобороны опровергло заявление Зеленского об ударах ВС России по Умани
  • 31.03 02:11
  • 1
Мединский: Украина заявила о готовности выполнить принципиальные требования России
  • 31.03 02:03
  • 32
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 30.03 23:03
  • 9
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 30.03 22:38
  • 21068
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.03 18:22
  • 164
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 30.03 17:41
  • 3
Американская пресса со ссылкой на Пентагон: Применение ракет ВС РФ на Украине побило рекорды США
  • 30.03 11:56
  • 0
Мишустина попросили загрузить промышленные предприятия госзаказом
  • 30.03 10:05
  • 47
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 30.03 06:29
  • 4
Патрушев заявил, что у России нет цели сменить власть на Украине
  • 29.03 22:45
  • 2
ВКС РФ сбили за сутки пять самолетов украинских ВВС
  • 29.03 15:54
  • 132
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 29.03 15:52
  • 14
«У нас есть прямое указание президента Путина - нужна сухопутная версия «Калибра»