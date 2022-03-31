Весенний призыв в России будет меньше, чем в прошлом году

МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. На военную службу этой весной будет направлено 134,5 тысячи российских юношей - это меньше, чем год назад, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В соответствии с указом президента, в Вооруженные силы и другие структуры, где предусмотрена военная служба, будет направлено 134,5 тысячи человек. Это меньше, чем было призвано весной 2021 года"", - сказал Шойгу на селекторном совещании.

Он поручил начать отправку призывников в войска в третьей декаде мая. Сама же призывная кампания стартует 1 апреля.