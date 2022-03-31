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РИА Новости

США и их союзники начали кибероперацию против России, заявил МИД

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Здание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Мария Девахина

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. США и их союзники начали против России кибервойну, в которой участвуют и "кибернаемники", задачи которых нередко граничат с открытым терроризмом, заявили во вторник в МИД РФ.

"На фоне специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, демилитаризации и денацификации Украины США и их сателлиты предпринимают массированную кибероперацию против нашей страны. Фактически ежедневно мощным ударам с применением продвинутых информационно-коммуникационных технологий подвергаются государственные учреждения, средства массовой информации, объекты критической инфраструктуры, системы жизнеобеспечения. С подачи киевского режима объявлен "международный призыв" антироссийски настроенных специалистов-компьютерщиков, по сути дела формирующих "наступательные киберсилы". Счет на вредоносные атаки против нас идет на сотни тысяч в сутки", - отметили в министерстве.

В МИД подчеркнули, что "беспрецедентный размах этих действий и их скоординированный характер однозначно указывают на то, что помимо подготовленных США и другими натовцами украинских спецподразделений информационно-технического воздействия в ведение этой кибервойны против нас все шире вовлекаются анонимные взломщики и провокаторы, действующие по указанию западных кураторов киевского режима".

"По сути, против нас ведет войну армия кибернаемников, перед которыми стоят конкретные боевые задачи, нередко граничащие с открытым терроризмом", - отметили в министерстве.

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