ОСК может строить по две неатомные подлодки "Варшавянка" ежегодно

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может строить по две неатомные подводные лодки "Варшавянка" проекта 636 в год, сообщил РИА Новости генеральный директор ОСК Алексей Рахманов.

"Наши возможности определяются бюджетом Минобороны, на сегодняшний день можем производить две такие лодки в год. Всего произведено таких лодок 58 единиц. Они все в строю у нас и в Китае, и в Индии, и других странах", - сказал Рахманов.

По его словам, "Варшавянка" – это "кормилица российского кораблестроения".

"Лодку очень любят наши иностранные заказчики, это источник валюты для ОСК и предприятий, которые участвуют в кооперации.

Неатомные подводные лодки проекта 636 "Варшавянка" имеют подводное водоизмещение 3950 тонн, автономность 45 суток, подводную скорость 20 узлов, глубину погружения 300 метров, экипаж 52 человека.

Последние модификации подлодки вооружены крылатыми ракетами "Калибр".