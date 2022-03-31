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РИА Новости

"Они все здесь полягут". Что ждет украинскую армию в Донбассе

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Украинский солдат в городе Светлодарск под Донецком
Украинский солдат в городе Светлодарск под Донецком.
Источник изображения: © AFP 2022 / Anatolii Stepanov

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Российские военные и подразделения армии ДНР полностью зачистили от противника окраины Мариуполя, выбили его из жилой застройки и заблокировали основную часть гарнизона — до семи тысяч националистов — на заводе "Азовсталь". Как только город окончательно перейдет под контроль ДНР, начнется масштабная операция по уничтожению украинской группировки в Донбассе. О том, что она собой представляет, — в материале РИА Новости.

Попасть в котел

В начале военной спецоперации армия ДНР наступала на юг — к Мариуполю. Командование понимало, что атака 60-70-тысячной группировки противника в лоб обернется огромными потерями. Наиболее боеспособные части и соединения ВСУ находятся к северо-западу и западу от Донецка. Именно оттуда регулярно обстреливают столицу ДНР и ближайшие населенные пункты.

За восемь лет войны украинские силовики превратили свою линию обороны в Донбассе в один большой укрепрайон с бетонными фортификациями, долговременными огневыми точками, широкой сетью окопов и минных полей. Здесь — самые обученные, подготовленные и мотивированные подразделения и большая часть исправной техники ВСУ. И пока группировка боеспособна, ДНР остается под ударом.

"Взламывать их оборону нахрапом мы не будем, — рассказал РИА Новости офицер армии ДНР с позывным Клим. — Задача — взять вражескую группировку в окружение. Южную крышку котла должны захлопнуть войска, которые высвободятся после взятия Мариуполя. С севера — части российской армии, взявшие Изюм. Очень скоро они двинутся на Славянск и Краматорск, в котором находится штаб украинских сил в Донбассе. Как только северная и южная группировки соединятся, деваться противнику будет некуда".

Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области

Источник изображения: © Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service

По данным республиканской разведки, командование украинских частей неоднократно запрашивало у Киева разрешение отойти на запад. Однако Генштаб отказывает. Это понятно: на оборудованных позициях войска еще смогут довольно долго оказывать организованное сопротивление. А на марше посреди донецких степей армейские колонны — легкая цель для российской авиации и ракетного оружия.

Элитные части

Армия ЛНР освободила уже 95 процентов территории республики. Противник остался лишь в нескольких населенных пунктах. Основные подразделения ВСУ и Нацгвардии сосредоточены в ДНР. Возможно, именно здесь и состоится решающее сражение всей спецоперации. В республике убеждены: разгром донецкой группировки нанесет непоправимый урон и вынудит Киев капитулировать. Враг, по сути, обречен. Украинским частям в Донбассе не хватает продовольствия, воды, медикаментов и боеприпасов. По линиям снабжения ежедневно бьет российская авиация.

Однако без боя противник не сдастся. Напротив Горловки, к северу от Донецка, позиции занимает 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада. У этого подразделения богатый боевой опыт, военнослужащие, помимо Донбасса, участвовали в миротворческой миссии в Ираке. В арсеналах — самое современное оружие: модернизированные танки Т-80БВ, бронеавтомобили "Хамви", "Спартан", "Дозор-Б", бронетранспортеры БТР-3ГА, противотанковые комплексы западного производства.

Южнее Горловки, к северо-западу от Донецка, действует 25-я отдельная парашютно-десантная бригада и безнаказанно бьет артиллерией из Авдеевки по Киевскому и Петровскому районам столицы ДНР. Выкурить их оттуда крайне сложно, так как позиции оборудовали на местном коксохимическом заводе. Неточный удар грозит экологической катастрофой всему региону.

Военнослужащий ВСУ

Источник изображения: © REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina Rybakova

К западу от Донецка, в поселке Пески, закрепилась 56-я отдельная мотопехотная бригада. В ее составе — полноценный танковый батальон. А к юго-западу от Донецка — 54-я отдельная мотопехотная бригада с большим количеством крупнокалиберной артиллерии, например 152-миллиметровыми самоходками "Акация".

Южнее Донецка, под Докучаевском, стояли 53-я отдельная механизированная бригада и 36-я отдельная бригада морской пехоты. В ходе мариупольского наступления армия ДНР серьезно их потрепала, уничтожив и захватив много боевой техники. Остатки отошли в Мариуполь, где соединились с националистами полка "Азов". Кроме того, во втором эшелоне остается 81-я отдельная аэромобильная бригада, расквартированная в Константиновке и Дружковке на северо-западе ДНР.

Неподконтрольные националисты

Вся эта группировка, значительно превосходящая по численности республиканскую армию, активно готовилась к силовому решению проблемы Донбасса. С начала года к фронту перебрасывали подкрепления, создавали запасы снарядов и топлива, активно вели разведку серой зоны. По информации Минобороны России, боевое слаживание частей и соединений должно было завершиться до 28 февраля. А уже в марте группировка перешла бы в наступление, в открытых боях разгромила войска ДНР и захватила Донецк. Российская армия опередила украинскую на считанные дни.

"Когда будет заявлено о том, что Мариуполь полностью зачищен, это серьезно подорвет боевой дух украинских военных, — сказал официальный представитель армии ДНР Эдуард Басурин. — Рано или поздно они окончательно придут к выводу, что военно-политическое руководство Украины их здесь просто бросило на заклание. Надеюсь, что это осознание придет к противнику быстро и он будет меньше оказывать сопротивление. А в идеале — добровольно сложит оружие".

Впрочем, националисты, по его словам, крайне неохотно выбрасывают белый флаг. На мариупольском направлении неоднократно стреляли в спину военнослужащим ВСУ, пожелавшим сдаться. Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет считает, что президент Владимир Зеленский фактически утратил контроль над националистическими батальонами, не выполняющими приказы из Киева и действующими исходя из собственных интересов.

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