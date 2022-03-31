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РИА Новости

Путин высоко оценил действия Росгвардии на Украине

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Горшков

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии, участвующие в специальной военной операции на Украине, действуют мужественно, решительно и бесстрашно, заявил президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении в честь Дня войск национальной гвардии России и отметил личный героизм сотрудников ведомства.

"Сегодня хочу особо и отдельно обратиться к военнослужащим и сотрудникам подразделений Росгвардии, которые участвуют в специальной военной операции на территории Донбасса и Украины. Уважаемые товарищи, да, реальная боевая обстановка связана с повышенным риском. Хорошо знаю, как вы действуете в такой ситуации — в высшей степени мужественно и профессионально, умело, решительно и бесстрашно. Проявляя личный героизм, грамотно, четко решаете все поставленные, сложнейшие задачи", — сказал Путин.

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Россия
Украина
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Росгвардия
Персоны
Путин Владимир
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