Путин высоко оценил действия Росгвардии на Украине

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии, участвующие в специальной военной операции на Украине, действуют мужественно, решительно и бесстрашно, заявил президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении в честь Дня войск национальной гвардии России и отметил личный героизм сотрудников ведомства.

"Сегодня хочу особо и отдельно обратиться к военнослужащим и сотрудникам подразделений Росгвардии, которые участвуют в специальной военной операции на территории Донбасса и Украины. Уважаемые товарищи, да, реальная боевая обстановка связана с повышенным риском. Хорошо знаю, как вы действуете в такой ситуации — в высшей степени мужественно и профессионально, умело, решительно и бесстрашно. Проявляя личный героизм, грамотно, четко решаете все поставленные, сложнейшие задачи", — сказал Путин.