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РИА Новости

Минобороны опровергло заявление Зеленского об ударах ВС России по Умани

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Празднование Рош ха-Шана в Умани
Празднование Рош ха-Шана в Умани.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Киевский режим использовал синагогу в украинском городе Умань для размещения нацистов и их оружия, сообщил в среду журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он напомнил, что в ходе специальной военной операции российские ВС не наносят удары по гражданским объектам.

По словам генерала, именно киевский режим в нарушение международного гуманитарного права и просто норм морали использует такие объекты в качестве пунктов сбора и переправки оружия и нацистов для участия в боевых действиях.

"Сегодня мы представляем полученные от одного из членов еврейской общины Умани доказательства использования режимом (Владимира) Зеленского для этих целей здания новой городской синагоги, расположенной на Шоссейном переулке, дом 1. На сделанных 21 марта, то есть, на следующий день после выступления Зеленского в Кнессете, фотографиях зафиксировано формирование на территории синагоги двух колонн с националистами", - рассказал Конашенков.

Он добавил, что имущество, оружие и боеприпасы, хранившиеся в здании синагоги, сначала были загружены националистами в кузова самосвалов, а затем замаскированы под мешки со строительным мусором.

При этом, уточнил официальный представитель Минобороны, для перевозки из западных регионов Украины националистов и иностранных наемников используются, как хорошо видно на фотографиях, автобусы, имеющие раскраску школьных транспортных средств с соответствующими знаками "Дети".

"Таким образом, объект иудейского культа в Умани намеренно используется киевским националистическим режимом в военных целях. Чтобы в случае огневого воздействия по нему спровоцировать конфликт и политическое давление еврейских религиозных организаций на Россию", - отметил генерал.

Конашенков напомнил, что 20 марта президент Зеленский, выступая с видеообращением к израильскому Кнессету, обвинил Россию в якобы ударах по городу Умань Черкасской области. Для усиления драматического эффекта Зеленский заявил, что "это место, которое каждый год посещают десятки тысяч израильтян для паломничества".

Конашенков отметил, что Минобороны России уже неоднократно разоблачало циничную ложь, которую киевский националистический режим использует для сохранения своей власти на Украине и введения в заблуждение мирового сообщества.

"Хочу подчеркнуть, в ходе специальной военной операции российские вооруженные силы не наносят удары по гражданским объектам. Тем более, - по культовым сооружениям и любым другим местам общественного богослужения", - добавил генерал.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
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1 комментарий
№1
31.03.2022 02:14
Как можно договариваться с этими  нацистскими нелюдями которые врут на каждом шагу?
0
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