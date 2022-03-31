МО не зафиксировало нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Российский миротворец на блокпосту №6 на дороге из Степанакерта в Лачин.

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе за сутки не зафиксировано, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев.

"На 27 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. В зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений не зафиксировано", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны России.

В ведомстве добавили, что также было проведено патрулирование по пяти маршрутам в Аскеранском, Мардакертском, Мартунинском, Шушинском районах и Лачинском коридоре.