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РИА Новости

МО не зафиксировало нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

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Российский миротворец на блокпосту №6 на дороге из Степанакерта в Лачин
Российский миротворец на блокпосту №6 на дороге из Степанакерта в Лачин.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе за сутки не зафиксировано, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев.

"На 27 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. В зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений не зафиксировано", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны России.

В ведомстве добавили, что также было проведено патрулирование по пяти маршрутам в Аскеранском, Мардакертском, Мартунинском, Шушинском районах и Лачинском коридоре.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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