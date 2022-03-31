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ЦАМТО

Михаил Мизинцев: сохраняется угроза судоходству от дрейфующих украинских мин

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Мины
Мины.
Источник изображения: Коллаж Андрея Седых

ЦАМТО, 30 марта. Угроза дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств по-прежнему сохраняется, заявил 29 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"По-прежнему сохраняется угроза дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств. Со стороны Российской Федерации принимается весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей", – сказал он.

Кроме того, по его словам, "в украинских портах продолжают оставаться заблокированными более 60 иностранных судов. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море".

М.Мизинцев сообщил, что "Вооруженные Силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 (время московское) открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины, протяженностью 80 и шириной 3 морских мили. При этом украинская сторона готовность обеспечения безопасности выхода иностранных судов в район сбора по-прежнему не подтверждает и всячески уклоняется от взаимодействия в решении данного вопроса".

М.Мизинцев в очередной раз призвал Международную морскую организацию и руководство компаний-судовладельцев оказать давление на официальный Киев для принятия мер, направленных на деблокирование и обеспечение безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины.

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Россия
Украина
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