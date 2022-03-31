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Западу посоветовали не раздувать "российскую ядерную угрозу"

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Ядерный гриб
Ядерный гриб.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain

Sabah (Турция): ядерное сдерживание

Из-за усиления напряженности в отношениях России и НАТО активнее ведутся споры о ядерной войне, пишет Sabah. Автор статьи советует СМИ не раздувать намеренно ядерную угрозу и не пытаться выставить Россию виноватой. Спутывание карт – самая опасная игра в ядерной дипломатии, напоминает он.

По мере эскалации напряженности в отношениях между Россией и НАТО все активнее ведутся споры и о ядерной войне. Однако, насколько я могу видеть, существует серьезная нехватка информации о ядерной дипломатии, судя по всему, потому, что со времен холодной войны прошло много лет. И, возможно, поэтому из уст людей так легко вылетают слова о вероятности ядерной войны. Для тех, кто принимает смерть за обморок, у меня будет одно предупреждение. Ядерная война – это не то понятие, о котором можно говорить все, что вздумается.

Приведу всего лишь несколько сведений. Атомная бомба использовалась только два раза в мировой истории: в Хиросиме и Нагасаки. Это были бомбы мощностью примерно по 15 килотонн. Например, в Хиросиме в первый момент взрыва погибло 66 тысяч человек. С дальнейшими последствиями счет шел на сотни тысяч.

При этом ядерное оружие наших дней намного мощнее. Мы говорим о вооружениях, мощность которых измеряется мегатоннами. В тысячу раз больше. Иными словами, 15 мегатонн могут подразумевать опасность в тысячу раз мощнее взрыва в Хиросиме. "Царь-бомба", испытанная Советским Союзом в 1961 году, имела мощность в 50 мегатонн. Предполагается, что она может достигать даже 100 мегатонн. Мегатонного взрыва достаточно, чтобы разрушить целый город диаметром около 20 километров.

Таких вооружений существуют тысячи. Десятки тысяч готовы к производству. Если учитывать действие ядерного оружия не только в момент взрыва, но и после него, то можно сказать, что, когда начинается ядерная война, увидеть ее конец невозможно. Поэтому, говоря о вероятности ядерной войны, нужно быть благоразумным.

В таком случае возникает следующий вопрос: почему Россия то и дело поддерживает эту угрозу актуальной? Проще говоря, потому что Путина тоже пугает вероятность взрыва этого оружия. Не рассматривайте все это просто как злонамеренную риторику. Россия и США очень хорошо знают золотые правила ядерной дипломатии. Жизненно важно дать четкий и надежный сигнал противоположной стороне. Должны быть установлены определенные границы, и противоположная сторона не должна пребывать в заблуждении. Благодаря этому угрозы нарастают до определенного момента, пока обе стороны не оказываются вынуждены сделать шаг назад, и остаются в этой точке. Потому что никто не может начать войну, будучи уверенным, что эта война погубит и его самого.

Обычно война подразумевает получение силой оружия того, чего невозможно добиться дипломатическим путем. Однако ядерная дипломатия – это попытка получить с помощью угрозы то, чего, как вы знаете, невозможно добиться с помощью войны, а именно – безопасности. Потому что, когда вы применяете ядерное оружие, ни ваше желание, ни желание противоположной стороны не осуществится.

К тому же ядерная доктрина России достаточно ясна. Согласно ей, ядерное оружие пойдет в ход в случае экзистенциальной угрозы. Однако это Москва, а не Киев. Поэтому российские официальные лица постоянно делают отсылку к одному и тому же. Тем не менее международные средства массовой информации пытаются в преувеличенной форме вынести эти слова на повестку дня, может быть, только для того, чтобы раздуть сенсацию, а может быть, для того, чтобы еще больше выставить Россию виновной в глазах общественности. Но это плохо. Спутывание карт – самая опасная игра в ядерной дипломатии. Не нужно этого делать.

Хасан Басри Ялчин

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Россия
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Турция
Украина
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