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Военная академия РВСН принимает участие в XXV Московском международном салоне "Архимед-2022"

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Академия РВСН
Кадр презентации комплекса Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в подмосковной Балашихе.
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 30 марта. С 29 по 31 марта в Москве на территории конгрессно-выставочного комплекса гостиницы "Космос" проходит юбилейный XXV Московский международный салон изобретений и инновационных технологий "Архимед".

В нем традиционно принимает участие Военная академия РВСН имени Петра Великого.

В этом году на выставочном стенде учебного заведения представлено более 30 экспонатов, демонстрирующих современные подходы и технические решения в области средств связи, устройств транспортировки грузов различного назначения, создания и эксплуатации летательных аппаратов, нетрадиционных источников питания и другие инновационные разработки.

Все представленные на салоне "Архимед-2022" экспонаты пройдут квалифицированную экспертную оценку экспертной комиссии и международного жюри салона.

В рамках салона "Архимед" специалисты академии примут участие в международной научно-практической конференции по актуальным вопросам изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной деятельности, онлайн-семинарах и мастер классах.

Салон "Архимед" – это стартовая площадка для выхода на рынок новых прорывных изобретений и технологий. Большая часть результатов интеллектуальной деятельности, представляемых на салоне, внедряется в производство. Участники салона становятся полноправными членами всемирного изобретательского сообщества, для которых открываются самые широкие горизонты реализации творческого потенциала.

Военная академия РВСН ежегодно принимает участие в салоне. В прошлом году изобретали и рационализаторы академии получили в общей сложности 20 медалей. Среди них: 10 золотых, 7 серебряных, 3 бронзовых.

По результатам участия в салоне академия награждена специальным призом – Дипломом "Почтения и благодарности". Ряд сотрудников стали лауреатами салона, сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.

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Россия
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