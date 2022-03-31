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ЦАМТО

Партия бронеавтомобилей "Тигр-М" поступила на вооружение разведывательных подразделений ЦВО

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"Тигр-М" с боевым модулем "Арбалет-ДМ".
"Тигр-М" с боевым модулем "Арбалет-ДМ".
Источник изображения: Михаил Воскресенский / РИА Новости

ЦАМТО, 30 марта. Более 20 бронеавтомобилей многоцелевого назначения "Тигр-М" поступили на вооружение разведывательных подразделений ЦВО.

Новая техника пополнила парк боевых машин общевойсковых бригад округа, дислоцированных в Туве, Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской и Самарской областях.

Бронеавтомобиль специального назначения "Тигр-М СпН" используется при ведении разведки, сопровождении и охране колонн, патрулировании, осуществлении огневой поддержки подразделений в ходе общевойскового боя, при проведении специальных и контртеррористических операций.

Для ведения огня из бронеавтомобиля на крыше корпуса смонтирована поворотная платформа с креплениями для установки оружия и двустворчатым люком, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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