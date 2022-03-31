Партия бронеавтомобилей "Тигр-М" поступила на вооружение разведывательных подразделений ЦВО

ЦАМТО, 30 марта. Более 20 бронеавтомобилей многоцелевого назначения "Тигр-М" поступили на вооружение разведывательных подразделений ЦВО.

Новая техника пополнила парк боевых машин общевойсковых бригад округа, дислоцированных в Туве, Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской и Самарской областях.

Бронеавтомобиль специального назначения "Тигр-М СпН" используется при ведении разведки, сопровождении и охране колонн, патрулировании, осуществлении огневой поддержки подразделений в ходе общевойскового боя, при проведении специальных и контртеррористических операций.

Для ведения огня из бронеавтомобиля на крыше корпуса смонтирована поворотная платформа с креплениями для установки оружия и двустворчатым люком, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.