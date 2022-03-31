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ЦАМТО

В Восточный военный округ поступили новые авторазливочные станции АРС-14КМ

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Авторазливочные станции АРС-14КМ
Авторазливочные станции АРС-14КМ.
Источник изображения: © Пресс-служба Южного военного округа/ТАСС

ЦАМТО, 30 марта. В ВВО поступили авторазливочные станции АРС-14КМ. Новые образцы техники получили воинские части РХБ защиты, дислоцированные в Приморском крае и Амурской области.

Авторазливочные станции АРС-14КМ выполнены на базе автомобиля повышенной проходимости КамАЗ-43114. Данная техника позволяет выполнять целый ряд задач по дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог, временного хранения и транспортирования воды и дегазирующих растворов, снаряжения ими различных емкостей и комплектов специальной обработки, а также для создания аэрозольных завес.

Кроме того, авторазливочная станция АРС-14КМ может применяться при ликвидации пожаров, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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