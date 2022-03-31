Минобороны показало работу ударных вертолетов Ми-28 на Украине

Ударные вертолеты Ми-28 уничтожили бронетехнику украинской армии управляемыми ракетами. Боевую работу этих винтокрылых машин на Украине показало Минобороны России.

Ударные вертолеты Ми-28 успешно выполняют боевые задачи на Украине. Эти высокоманевренные винтокрылые машины, созданные по концепции "воздушного танка", выполняют широкий круг задач.

На кадрах, которые показало российское военное ведомство, видно, как пара "Ночных охотников" взлетает с аэродрома и уходит на боевой вылет. Задачи по уничтожению бронетехники выполняли ударные вертолеты Ми-28Н (ночной) и Ми-28УБ (учебно-боевой). Авиационный удар наносился управляемыми ракетами с дистанции порядка 5 километров. Благодаря средствам объективного контроля, которые установлены в вертолетах, можно увидеть, что ракеты точно поразили цели, не входя в зону поражения средств противовоздушной обороны противника. Судя по кадрам, возвращение вертолетов на базу проходило уже поздно вечером. Это значит, что вертолеты выходили на так называемую ночную охоту, уничтожая цели в сумерках.

Интересно, что в выполнении задачи был использован учебно-боевой вертолет Ми-28УБ. Это учебно-боевая модификация ударного вертолета Ми-28Н. В первую очередь, она создана для обучения летчиков. Ми-28УБ отличается от Ми-28Н тем, что имеет двойной комплект управления. То есть вертолетом можно полноценно управлять из любой кабины. При этом учебно-боевой вертолет сохраняет все ударные возможности и может использоваться в реальных боевых действиях. А возможностей у этой боевой машины, которая находится в руках опытного летчика, очень много.

Концепция "воздушного танка" предполагает, что помимо сверхманевренности машины она еще должна стать неким летающим трансформером, на который можно установить различное вооружение. "Ночной охотник" можно назвать вертолетом с непростой судьбой. Его разработку начали вести еще с конца 60-х годов прошлого века, а первый образец Ми-28 был собран в июле 1982 года. В задачи ударного вертолета входила поддержка сухопутных войск и десанта, уничтожение живой силы, наземной бронетехники и малоскоростных воздушных целей. На испытаниях вертолет отлично показал себя и подтвердил летные и технические характеристики. В начале 90-х годов был разработан модифицированный вертолет Ми-28, который получил литеру "Н" (ночной). Машина могла выполнять боевые задачи не только днем, но и ночью, а также практически в любую погоду. Кроме того, она сделана достаточно простой в эксплуатации и ремонте.

Авиационный удар вертолетами Ми-28 по целям наносился управляемыми ракетами с дистанции порядка 5 километров

Достоинством Ми-28 стала его сверхманевренность и живучесть. Это единственный вертолет, который может выполнить фигуру высшего пилотажа "мертвая петля". Кроме того, он может делать "бочки", "горки", летать задом и боком.

"Ночной охотник" защищен высокостойкой броней. Броневое остекление выдерживает прямые попадания бронебойных пуль калибром 12,7 мм в лобовые стекла и пуль калибром 7,62 мм в боковые стекла и стекла дверей. Броня корпуса выдерживает попадание осколочно-фугасных снарядов калибра 20 мм, а лопасти сохраняют работоспособность при попадании 30 мм снарядов.

Кабина летчика отделена от кабины оператора 10-мм алюминиевой бронеплитой, что сводит к минимуму поражение обоих членов экипажа при разрыве малокалиберного осколочно-фугасного зажигательного снаряда в одной из кабин.

Ударная мощь "Ночного охотника" примерно сопоставима с тем, что применяется на российских штурмовиках Су-25. На внешних подвесках ударного вертолета могут быть размещены до 16 противотанковых управляемых сверхзвуковых ракет комплексов "Атака-ВН" или "Штурм-В" или блоки с неуправляемыми авиационными ракетами. Кроме того, на подвески можно установить дополнительные топливные баки. В новейшей модификации Ми-28 МН на внешних подвесках также устанавливаются авиабомбы весом до 500 кг. Вертолет также вооружен пушкой 2А42 калибра 30 мм, которая используется на боевых машинах пехоты. Применение пушки на Ми-28Н ведет оператор, хотя прицеливание может производить летчик при помощи нашлемной системы целеуказания.

Во время боевого применения Ми-28Н в составе группы ведется автоматизированное распределение целей и многосторонний обмен информацией о целях между вертолетами и командными пунктами.

Александр Степанов