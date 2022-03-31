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Интерфакс-АВН

Сенаторы США просят администрацию Байдена ускорить поставки помощи Украине

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Президент США Джо Байден выступает в Варшаве, Польша
Президент США Джо Байден выступает в Варшаве, Польша.
Источник изображения: © REUTERS / Slawomir Kaminski/AGENCJA WYBORC

Вашингтон. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Группа американских сенаторов просит ускорить поставки военной помощи Украине и сообщить о количестве переданного вооружения Киеву с момента начала Россией спецоперации, сообщает The Hill.

"Обязательства Америки перед Украиной и нашими союзниками по НАТО требуют, чтобы мы ускорили поставку оружия и снаряжения нашим союзникам и партнерам", - цитирует издание письмо сенаторов советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану.

Двухпартийная группа сенаторов также просит предоставить подробную информацию о военной помощи, которую США и страны-союзники направили Украине за время спецоперации.

Под письмом подписались 25 сенаторов от двух партий.

Между тем, представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эмили Хорн сообщила изданию, что поставки помощи Украине производятся ежедневно.

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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