Шойгу: Призывники не будут направляться ни в какие "горячие точки"

На совещании в Минобороны России глава ведомства Сергей Шойгу рассказал о ходе специальной военной операции наших Вооруженных сил на территории Украины. По словам министра, в целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинской армии, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса.

Шойгу напомнил, какой существенный урон понесли ВСУ. Прежде всего завоевано господство в воздухе. Практически уничтожены военно-воздушные силы и система ПВО Украины. Из 152 самолетов, находившихся в боевом составе ВСУ до начала операции, уничтожены 123. Из 149 вертолетов - 77, из 180 комплексов ПВО большой и средней дальности - 152. Перестали существовать военно-морские силы страны. Значительные потери понесли все соединения сухопутных и десантно-штурмовых войск.

"Отслеживаем заявления лидеров отдельных стран НАТО о намерении поставлять самолеты и системы ПВО на Украину. В случае их реализации адекватно отреагируем, - подчеркнул Шойгу. - Считаем безответственной позицию Запада, поставляющего летальное оружие Украине. Его бесконтрольная раздача населению и наемникам только усугубляет ситуацию и в дальнейшем может создать угрозу для самих европейцев. Последствия бездумного применения отдельных вооружений украинской армией проявляются в различных регионах".

По словам Сергея Шойгу, основное внимание и основные усилия будут сосредоточены на достижении главной цели - освобождении Донбасса

Министр также напомнил, что безответственные действия украинских военных создали реальную угрозу гражданскому судоходству в Черном море. Установка старых мин у побережья привела к тому, что часть их оторвалась и ушла в неконтролируемое плавание. В результате турецким военным пришлось обезвреживать две морские мины у берегов Румынии и в проливе Босфор.

Шойгу отдельно сказал о целенаправленных действиях наших военных по отслеживанию и уничтожению иностранных наемников. В результате ударов высокоточным оружием по центрам подготовки наемников, а также боевых потерь их количество на Украины снизилось. "За последние две недели страну покинуло более 500 наемников и еще около 600 уничтожено", - сообщил министр.

Он особо отметил высокий профессионализм, отвагу и самоотверженность российских военных в ходе специальной военной операции. Шойгу напомнил: Указом президента России почетное наименование "гвардейская" присвоено 126-й отдельной бригаде береговой обороны Южного военного округа и 155-й отдельной бригаде морской пехоты ТОФ.

"Российские Вооруженные силы продолжат специальную военную операцию до достижения поставленных целей", - подытожил министр обороны.

Чтобы заранее пресечь любые домыслы по поводу начинающегося 1 апреля весеннего призыва в армию, министр заявил: "Призывники не будут направляться ни в какие "горячие точки". Шойгу сказал, что в соответствии с Указом президента РФ в Вооруженные силы и другие силовые структуры будет направлено 134,5 тысячи человек. Это меньше, чем было весной 2021 года.

Первые отправки новобранцев начнутся в третьей декаде мая. "Несмотря на снижение уровня заболеваемости коронавирусом, комплекс противоэпидемических мероприятий для военнослужащих по призыву прошу продолжать", - распорядился министр. Он также сказал, что большинство новобранцев весны-2022 будут от трех до пяти месяцев проходить профессиональную подготовку в учебных центрах.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил последние сведения о ходе специальной военной операции на Украине. Вечером 28 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования была уничтожена крупная база горючего в районе населенного пункта Клевань Ровенской области. Оттуда, по словам генерала, шли поставки топлива для украинской военной техники, находящейся в пригородах Киева.

Кроме того, в ночь с понедельника на вторник наши средства ПВО сбили в районе Чернобаевки 3 украинских беспилотника. А оперативно-тактическая авиация поразила 68 военных объектов Украины. В их числе три пункта управления, четыре зенитных ракетных комплекса (три ЗРК "Бук-М1" и один "Оса"), одна радиолокационная станция, пять установок реактивных систем залпового огня, два склада боеприпасов, три склада горюче-смазочных материалов, 19 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов.

По данным Минобороны России, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 123 самолета и 74 вертолета, 311 беспилотных летательных аппаратов, 1738 танков и других боевых бронированных машин, 181 установка реактивных систем залпового огня, 726 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1592 единицы специальных военных автомобилей.

Юрий Гаврилов