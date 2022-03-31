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Российская газета

Военный эксперт Владислав Шурыгин: Армии НАТО так наступать не способны

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Российские десантники демонстрируют переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW
Российские десантники демонстрируют переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW, захваченные в бою против украинских военнослужащих на Украине. Стоп-кадр видео.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

- В последние дни слышатся мнения разного рода "комментаторов" по поводу якобы понижения темпов проведения российскими Вооруженными силами специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины. Я в планы нашего Генштаба не посвящен, но могу высказать свою точку зрения.

Прежде всего надо понимать: к походному маршу по Украине никто изначально не готовился. Еще до начала операции в Генштабе наверняка осознавали, что столкнутся с серьезным сопротивлением украинских военных. Соответственно вели планирование. Планы эти, как докладывают наши генералы, успешно выполняются.

Далее - о каком низком темпе можно говорить, если каждый день российские войска, группировки ДНР и ЛНР берут под контроль все новые населенные пункты, а Вооруженные силы Украины несут серьезные потери. Уверен, что на подобные темпы наступления при таком уровне сопротивления противника ни одна из армий стран НАТО просто не способна.

Уже выполнены задачи первого этапа операции. Уничтожена немалая часть военной инфраструктуры Украины. Нанесен существенный урон основным группировкам ВСУ и националистическим формированиям. Оставшиеся части этих группировок жестко "привязаны" к ряду крупных украинских городов, прежде всего к Киеву и Харькову, фактически блокированы в их окрестностях и не могут оттуда уйти.

Южную группировку украинских войск "раскатывают" и вытесняют подальше от Донбасса ополченцы ДНР и наши подразделения. Добивают тех, кто засел в Мариуполе. Покончить с этим противником, на мой взгляд, сейчас главная задача. Выполнят ее, тогда, скорее всего, начнется новый, более интенсивный этап специальной военной операции.

Думаю, все то время, пока, как говорят некоторые, наступление наших войск тормозилось, на самом деле шло и сейчас идет накапливание сил для новых мощных ударов и прорывов. Конечно, все это время осуществляется разведка противника. Собираются данные о его численности, боевом составе, технической оснащенности, глубине обороны и т.д.

Не надо забывать, что наши войска с самого начала операции действуют не только в Донбассе. Бои идут под Киевом, в Харьковской области, в районе Николаева. Освобождена вся Херсонская область. В этих и не только в этих местах решается задача демилитаризации Украины, идет, если можно так выразиться, "стесывание" ВСУ.

Предполагают, что все это получит развитие, что свободной от националистов станет та же Одесса, и мы выйдем к Приднестровью.

Подготовил Юрий Гаврилов


Владислав Шурыгин (член Изборского клуба)

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Страны
Украина
Проекты
NATO
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